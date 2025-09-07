07/09/2025

Ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը գրոհել են Կիևը. հրդեհվել է կառավարության շենքը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/09/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 7-ի գիշերը Կիև քաղաքի վրա ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել կառավարության շենքում։

Մայրաքաղաքի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն այս մասին հայտնել է իր Telegram ալիքում։

«Հրշեջները աշխատում են դեպքի վայրում», – հավելել է Կլիչկոն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի ազդանշանն աշխարհին

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 9-ին ամերիկյան քաղաքականության բուլդոզերը կարող է հրաման տալ հրթիռային հարվածներ հասցնել Վենեսուելայի խորքը

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա ի՞նչ է էլի… Ալեն Սիմոնյանի անդրադարձը Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցածին

07/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

100-ամյակին հաշված օրեր են մնացել. Սեպտեմբերի 30-ին Հենրիկ Մալյանը կդառնա 100-տարեկան. Լուսանկարներ

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միացյալ Նահանգները կշարունակի՞ գլխավորել եվրաատլանտյան աշխարհը, թե …

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի զգուշավորությունը պայմանավորված է ռուս-ադրբեջանական լարվածությամբ

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր պարտքն է վերջ տալ Բաքվի «Արևմտյան Ադրբեջանի» քարոզչությանը

07/09/2025 infomitk@gmail.com