Ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը գրոհել են Կիևը. հրդեհվել է կառավարության շենքը. Լուսանկար

Սեպտեմբերի 7-ի գիշերը Կիև քաղաքի վրա ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել կառավարության շենքում։
Մայրաքաղաքի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն այս մասին հայտնել է իր Telegram ալիքում։
«Հրշեջները աշխատում են դեպքի վայրում», – հավելել է Կլիչկոն։
