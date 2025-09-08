08/09/2025

Տարոն Մարգարյանի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ Հակակոռուպցիոն դատարանում է

infomitk@gmail.com 08/09/2025 1 min read

Տարոն Մարգարյանի վերաբերյալ քրեական վարույթի մեղադրական եզրակացությունը սեպտեմբերի 8-ին գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի կողմից հաստատվել, ուղարկվել է Հակակոռուպցիոն դատարան։

Այս մասին փոխանցեցին դատախազությունից:

Տարոն Մարգարյանը մարտի 27-ի ԱԺ նիստում զրկվել է պատգամավորական անձեռնմխելիությունից․ միջնորդությանը կողմ է քվեարկել 67 պատգամավոր, դեմ՝ 0:

Մարտի 28-ին նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել:

Մարգարյանը քաղաքապետ աշխատած տարիներին հանցավոր ճանապարհով օրինականացրել է դպրոցական և նախադպրոցական հաստատություններից մոտ 7000 քառակուսի մետր հողատարածք:

