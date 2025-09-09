Կրեմլի իմպերիալիստական ծրագրերը չեն սահմանափակվում միայն Ուկրաինայով, այլ միայն սկսվում են այնտեղից, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Մերցը կոչ է արել եվրոպացի դաշնակիցներին` վերանայել իրենց շահերը և ակտիվորեն փնտրել նոր գործընկերություններ ամբողջ աշխարհում, քանի որ փոխվում են Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները։
«Մենք՝ Եվրոպայում, պետք է ճշգրտենք մեր շահերը՝ առանց կեղծ կարոտախտի»,- նշել է Գերմանիայի կանցլերը։
Նա հավելել է, որ չնայած Միացյալ Նահանգները մնում է կարևոր գործընկեր, այդ հարաբերությունները դարձել են պակաս ակնառու, քանի որ Վաշինգթոնը պայմանավորում է իր կապերը որոշակի շահերով և թեմաներով։
