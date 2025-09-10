10/09/2025

Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա

infomitk@gmail.com 10/09/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 26-30-ը Մոսկվայում կանցկացվի Համաշխարհային ատոմային շաբաթը՝ «World Atomic Week»-ը, որը մի հարկի տակ է հավաքելու աշխարհի տարբեր երկրների առաջնորդների, որոնք զարգացնում են ատոմային ծրագրեր իրենց երկրներում:

Միջոցառմանը հրավիրված է նաև Նիկոլ Փաշինյանը և Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա: Ավելին՝ նա ակնկալում է առանձին հանդիպում ունենալ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ:

Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանը մեր հարցին ի պատասխան տվեց ավանդական պատասխան. «Վարչապետի այցերի մասին տեղեկատվությունը հաղորդվում է պատշաճ ժամկետում»:

Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան չէր բացառել, որ Փաշինյանը կմասնակցի «World Atomic Week»-ին:

Վերջին անգամ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը տեղի է ունեցել օգոստոսի 31-ին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում: Սա առաջին հանդիպումն էր վաշինգտոնյան համաձայնությունը կնքելուց հետո:

