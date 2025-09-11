11/09/2025

Ալեն Սիմոնյանը որակաորումներ է տվել քաղաքական գործիչներին ու ռուսական բազայի դուրս բերման դեմ արտահայտվել

infomitk@gmail.com 11/09/2025 1 min read

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է՝ Արթուր Վանեցյան քաղաքական գործիչ ո՛չ եղել է, ո՛չ կա, ո՛չ երբևիցե կլինի, և վստահ է՝ Վանեցյանն իր հնարովի կերպարն է:

Այս մասին նա խոսել է ԱԺ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ, երբ խոսել է, թե որ քաղաքական ուժին է համարում իրենց մրցակից:

«Դա շատ տրիվիալ է: Իրոք, դժվարանում եմ որևէ մեկի անունը տալ»,- ասել է նա և խնդրել լրագրողներն անուններ նշել, որ ինքը հերթով անդրադառնա այդ անուններին

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ նա ասաց. «Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում ես մտածում եմ, որ ինքը կարող է քաշի մեզ, չդնի թեկնածությունը, էդ դեպքում պրոբլեմ կունենանք»:

Սերժ Սարգսյանի առնչությամբ Սիմոնյանն այլ կարծիք ունի:

«Սերժ Սարգսյանի պարագայում համարում եմ, որ ինքն ամեն ինչ անելու է, որ հանկարծ էնպես չստացվի, որ մենք էն վերջին րոպեին էլ, վերջին քարոզարշավի օրն էլ մեզ օգուտ տա և օգուտ բերի»:

Նա բավականին կոշտ գնահատական է տվել «Հայրենիք» կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանին:

«Արթուր Վանեցյանը կա իրենց տանը, իր փոքր շրջապատում և այն մարդկանց շրջապատում, որոնք մտածում են՝ ոնց անեն, որ իր կողքը լինեն, որ մի քիչ փող տա իրենց կյանքը դասավորեն: Արթուր Վանեցյան քաղաքական գործիչ ո՛չ եղել է, ո՛չ կա, ո՛չ երբևիցե կլինի: Դա իմ հնարովի կերպարն է»,- ասել է նա:

Սիմոնյանը հավելել է, որ ժամանակին լավ հարաբերություններ է ունեցել Վանեցյանի հետ, բայց սխալվել է:

«Նա ապացուցեց, որ ես չարաչար սխալվում էի: Լավ կլինի բոլոր էն մարդիկ, որոնք մտածում են՝ ինքն իրենց ընկերն է մի հատ վերանայեն իրենց մոտեցումները, որովհետև պատեհ առիթի դեպքում էնքան բան կպատմեմ, որ մարդիկ կարող է իրեն փողոցում տեսնեն ու բարև չտան»:

Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազան հանելու թեմա այս պահին չի քննարկվում:

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։

«Նման խոսակցություններ մենք չենք ունեցել, որևէ նոր բան չեմ կարող ասել»,- նշել է նա։

Հարցին՝ արդյոք գործո՞ւմ է հայ-ռուսական համատեղ ՀՕՊ համակարգը, Սիմոնյանը պատասխանել է, որ տեղեկություն չունի, նման որևէ ինֆորմացիայի չի տիրապետում։

Խմբագրության կողմից․ Քաղաքական գործիչներին ինչ բնորոշում ուզում է տա ԱԺ նախագահը, սակայն ռուսական ռազմաբազայի դուրս բերմանն ըստ էության դեմ արտահայտվելը, վատ է, շատ վատ։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դա չէ իրականությունը». Սրբուհի Գալյան

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊՆ-ն առաջարկում է 6 ամսով կրճատել պարտադիր զինծառայության ժամկետը. մանրամասներ

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրականում ինչու են կալանավորվել սրբազանները․ Աննա Գրիգորյան

11/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է Ռուդոլֆ Հակոբյանին

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է զգուշացրել Չինաստանն ԱՄՆ-ին, ծանր զրույց է կայացել

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դա չէ իրականությունը». Սրբուհի Գալյան

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊՆ-ն առաջարկում է 6 ամսով կրճատել պարտադիր զինծառայության ժամկետը. մանրամասներ

11/09/2025 infomitk@gmail.com