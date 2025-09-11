Ալեն Սիմոնյանը որակաորումներ է տվել քաղաքական գործիչներին ու ռուսական բազայի դուրս բերման դեմ արտահայտվել

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է՝ Արթուր Վանեցյան քաղաքական գործիչ ո՛չ եղել է, ո՛չ կա, ո՛չ երբևիցե կլինի, և վստահ է՝ Վանեցյանն իր հնարովի կերպարն է:
Այս մասին նա խոսել է ԱԺ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ, երբ խոսել է, թե որ քաղաքական ուժին է համարում իրենց մրցակից:
«Դա շատ տրիվիալ է: Իրոք, դժվարանում եմ որևէ մեկի անունը տալ»,- ասել է նա և խնդրել լրագրողներն անուններ նշել, որ ինքը հերթով անդրադառնա այդ անուններին
ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ նա ասաց. «Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում ես մտածում եմ, որ ինքը կարող է քաշի մեզ, չդնի թեկնածությունը, էդ դեպքում պրոբլեմ կունենանք»:
Սերժ Սարգսյանի առնչությամբ Սիմոնյանն այլ կարծիք ունի:
«Սերժ Սարգսյանի պարագայում համարում եմ, որ ինքն ամեն ինչ անելու է, որ հանկարծ էնպես չստացվի, որ մենք էն վերջին րոպեին էլ, վերջին քարոզարշավի օրն էլ մեզ օգուտ տա և օգուտ բերի»:
Նա բավականին կոշտ գնահատական է տվել «Հայրենիք» կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանին:
«Արթուր Վանեցյանը կա իրենց տանը, իր փոքր շրջապատում և այն մարդկանց շրջապատում, որոնք մտածում են՝ ոնց անեն, որ իր կողքը լինեն, որ մի քիչ փող տա իրենց կյանքը դասավորեն: Արթուր Վանեցյան քաղաքական գործիչ ո՛չ եղել է, ո՛չ կա, ո՛չ երբևիցե կլինի: Դա իմ հնարովի կերպարն է»,- ասել է նա:
Սիմոնյանը հավելել է, որ ժամանակին լավ հարաբերություններ է ունեցել Վանեցյանի հետ, բայց սխալվել է:
«Նա ապացուցեց, որ ես չարաչար սխալվում էի: Լավ կլինի բոլոր էն մարդիկ, որոնք մտածում են՝ ինքն իրենց ընկերն է մի հատ վերանայեն իրենց մոտեցումները, որովհետև պատեհ առիթի դեպքում էնքան բան կպատմեմ, որ մարդիկ կարող է իրեն փողոցում տեսնեն ու բարև չտան»:
Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազան հանելու թեմա այս պահին չի քննարկվում:
Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
«Նման խոսակցություններ մենք չենք ունեցել, որևէ նոր բան չեմ կարող ասել»,- նշել է նա։
Հարցին՝ արդյոք գործո՞ւմ է հայ-ռուսական համատեղ ՀՕՊ համակարգը, Սիմոնյանը պատասխանել է, որ տեղեկություն չունի, նման որևէ ինֆորմացիայի չի տիրապետում։
Խմբագրության կողմից․ Քաղաքական գործիչներին ինչ բնորոշում ուզում է տա ԱԺ նախագահը, սակայն ռուսական ռազմաբազայի դուրս բերմանն ըստ էության դեմ արտահայտվելը, վատ է, շատ վատ։
Բաց մի թողեք
«Դա չէ իրականությունը». Սրբուհի Գալյան
ՊՆ-ն առաջարկում է 6 ամսով կրճատել պարտադիր զինծառայության ժամկետը. մանրամասներ
Իրականում ինչու են կալանավորվել սրբազանները․ Աննա Գրիգորյան