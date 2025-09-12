12/09/2025

Ադրբեջանում արդեն «Զանգեզուր» երգն են երգում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/09/2025 1 min read

«Զանգեզուր» երգը ներկայացվել է հանրությանը։

Ըստ APA-ի՝ երգի խոսքերը գրել է Շահին Մուսաօղլուն, նախագծի գաղափարի հեղինակը վաստակավոր արտիստ Ռամիլ Հասիմովն է, կոմպոզիտորը՝ Վուգար Ջամալզադեն։

Նշվում է, որ երգի շնորհանդեսին մասնակցել են պաշտոնյաններ, հասարակական գործիչներ և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։

Ըստ հեղինակների մեկնաբանության. ««Զանգեզուր» «Զանգեզուր» երգը ադրբեջանական մշակութային և պատմական ժառանգության մասսայականացումն է, ազգային հիշողության ամրապնդումը և ազգային առաջիկա նպատակների արտահայտումը երաժշտության գեղագիտական ​​լեզվով»։

Տեսահոլովակի նկարահանումները տեղի են ունեցել Լաչինի / օկուպացված հայկական Քաշաթաղի/,Գուբադլիի և Զանգիլանի շրջաններում։

Հավելում են նաև, որ այսօրվանից կցուցադրվի երգի տեսահոլովակը:

Ադրբեջանցիներն արդեն «Զանգեզուր» են երգում

Բաց մի թողեք

1 min read

20 փաստ. Ինչ է պատմել թուրքական բլոգը Հայաստանի մասին

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Քննարկում ենք ժամկետների հարցը». Նիկոլ Փաշինյանը՝ Վեհարանը ազատելու մասին

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեխիայի հատուկ ծառայությունները բելառուսական լրտեսական ցանց են հայտնաբերել

10/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի պաշտոնավարման պայմաններում ընտրությունները բացառված են․ Ղազարյան

12/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեղամ Մանուկյանը ցուցադրեց մայրիկի լուսանկարն ու հրավիրեց ՔՊ-ականներին ․․․

12/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մինչև հաղթանակ մնացել է 268 օր»․ Կարապետյան

12/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում արդեն «Զանգեզուր» երգն են երգում․ Լուսանկար

12/09/2025 infomitk@gmail.com