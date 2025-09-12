Ադրբեջանում արդեն «Զանգեզուր» երգն են երգում․ Լուսանկար

«Զանգեզուր» երգը ներկայացվել է հանրությանը։
Ըստ APA-ի՝ երգի խոսքերը գրել է Շահին Մուսաօղլուն, նախագծի գաղափարի հեղինակը վաստակավոր արտիստ Ռամիլ Հասիմովն է, կոմպոզիտորը՝ Վուգար Ջամալզադեն։
Նշվում է, որ երգի շնորհանդեսին մասնակցել են պաշտոնյաններ, հասարակական գործիչներ և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։
Ըստ հեղինակների մեկնաբանության. ««Զանգեզուր» «Զանգեզուր» երգը ադրբեջանական մշակութային և պատմական ժառանգության մասսայականացումն է, ազգային հիշողության ամրապնդումը և ազգային առաջիկա նպատակների արտահայտումը երաժշտության գեղագիտական լեզվով»։
Տեսահոլովակի նկարահանումները տեղի են ունեցել Լաչինի / օկուպացված հայկական Քաշաթաղի/,Գուբադլիի և Զանգիլանի շրջաններում։
Հավելում են նաև, որ այսօրվանից կցուցադրվի երգի տեսահոլովակը:
