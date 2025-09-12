Հայկական «Վերելք» թատրոնը ներկայացնելու է «Թմկաբերդի առումը». Լուսանկար

Հայաստանը ներկայացնող արտիստները մասնակցում են Բրեստում ընթացող «Բելայա Վեժա» 29-րդ թատերական փառատոնին։
Փառատոնը հիշեցնենք, որ մեկնարկել է սեպտեմբերի հինգին եւ ավարտվելու է սեպտեմբերի տասներկուսին։
Հայկական «Վերելք» թատրոնը ներկայացնելու է «Թմկաբերդի առումը» ներկայացումն` Հովհաննես Թումանյանի համանուն պոեմի մոտիվներով։
Փառատոնին մասնակցում են թատերախմբեր Հայաստանին, Բելառուսից, Ռուսաստանից, Տաջիկստանին, Թաթարստանից, Ղրղզստանից։
