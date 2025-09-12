12/09/2025

Հայկական «Վերելք» թատրոնը ներկայացնելու է «Թմկաբերդի առումը». Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/09/2025 1 min read

Հայաստանը ներկայացնող արտիստները մասնակցում են Բրեստում ընթացող «Բելայա Վեժա» 29-րդ թատերական փառատոնին։

Փառատոնը հիշեցնենք, որ մեկնարկել է սեպտեմբերի հինգին եւ ավարտվելու է սեպտեմբերի տասներկուսին։

Հայկական «Վերելք» թատրոնը ներկայացնելու է «Թմկաբերդի առումը» ներկայացումն` Հովհաննես Թումանյանի համանուն պոեմի մոտիվներով։

Փառատոնին մասնակցում են թատերախմբեր Հայաստանին, Բելառուսից, Ռուսաստանից, Տաջիկստանին, Թաթարստանից, Ղրղզստանից։

Հայ արտիստները ներկայացնում են «Թմկաբերդի առումը»

