Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը լուրջ առողջական խնդիրների է բախվել, այդ պատճառով նրա մասնակցությունը հանրապետության կառավարմանը զգալիորեն կրճատվել է, իսկ հիմնական լիազորությունները փոխանցվել են կառավարության ղեկավարությանը և մերձավորներին:
Այս մասին հաղորդում է «Յունիան»-ը։
Հրապարակումը նշում է, որ ռուսական և չեչենական լրատվամիջոցներում ավելի ու ավելի հաճախ են հայտնվում Կադիրովի առողջական վիճակի վատթարացման մասին հաղորդագրություններ:
Լրագրող Իրինա Միշինան ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ իր վերջին տեսանյութերում նա անհանգստացած տեսք ունի. նա նկատելիորեն նիհարել է և դժվարությամբ է շարժվում:
Նրա խոսքով՝ Գրոզնիի աղբյուրները հաստատում են երիկամների հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենալու փաստը, որոնց պատճառով Կադիրովին նեֆրոստոմիա են արել՝ մեզի արտահոսքի համար նախատեսված հատուկ ջրահեռացման համակարգ:
Հաղորդվում է, որ դրա կապակցությամբ նա գործնականում դադարեցրել է մասնակցել հանրապետության կառավարմանը: Միշինայի խոսքով՝ հիմնական լիազորությունները փոխանցվել են Չեչնիայի կառավարության ղեկավար Մագոմեդ Դաուդովին, և անվտանգության ուժերի նկատմամբ վերահսկողությունը, ենթադրաբար, կկենտրոնացվի Կադիրովի որդու՝ Ադամի վրա:
Օգոստոսի սկզբին տեղական հեռուստատեսությունը ցուցադրեց, թե ինչպես է Կադիրովը զննում Գրոզնիում Պուտինի միկրոշրջանի շինարարությունը՝ դանդաղ և ակնհայտ անհարմարությամբ շարժվելով: Նմանատիպ նշաններ նկատվեցին սեպտեմբերյան հոդվածում կրթական կենտրոն այցելության մասին, որտեղ օպերատորները սահմանափակվում էին հեռվից կարճ կադրերով։
Հրապարակումը շեշտում է, որ երիկամների ծանր հիվանդությունների դեպքում օգտագործվող նեֆրոստոմայի տեղադրումը թույլ է տալիս հիվանդներին երկար տարիներ կենդանի մնալ, բայց պահանջում է ֆիզիկական ակտիվության նվազեցում և զգույշ կենսակերպ։
