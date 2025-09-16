ՆԳՆ-ն գործարկում է նոր հարթակ՝ «Կիբեռոստիկանություն» տելեգրամյան ալիք

Ներքին գործերի նախարարությունն իրազեկում է, որ կիբեռանվտանգության համար գործարկում է «Կիբեռոստիկանություն» տելեգրամյան ալիքը:
«Հարթակը ստեղծվել է քաղաքացիներին ժամանակին իրազեկելու կիբեռհանցագործությունների նոր մարտահրավերների մասին և ապահովելու նրանց անվտանգությունը թվային միջավայրում։
Ալիքում կհրապարակվեն օգտակար խորհուրդներ, նորություններ և կիբեռհանցագործություններից պաշտպանվելու արդյունավետ մեթոդներ։
Էջը կառավարվում է ՆԳՆ քրեական ոստիկանության Կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության կողմից»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:
Ալիքին հնարավոր է միանալ այստեղ:
