Չեղարկվում են Մկոյի մասնակցությամբ ներկայացումները․ Լուսանկար

Դերասանուհի Թամարա Գեւորգյանն իր էջում հայտնել է, որ սեպտեմբերի 18-ին կայանալիք «Հրեշը Լուսնի վրա» ներկայացումը տեխնիկական խնդիրների պատճառով չեղարկվում է:
Ներկայացումը դերասանուհին խաղում էր Մկրտիչ Արզումանյանի հետ, որը վերջին օրերին մամուլի եւ համացանցի քննարկմանն եւ քննադատմանն է արժանացել։ Գրառման մեկնաբանություններում մարդիկ հարցնում են՝ «Մկոն նեղացե՞լ է», «Էդ փաշաևը աչքով տվեց, դե էտի որտեղ քիթը խոթում է, էնտեղ չորանում է» եւ այլն։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Ֆրանսիայում և ԱՄՆ-ում. համերգաշարի մեկնարկը՝ Երևանում
Հայկական «Վերելք» թատրոնը ներկայացնելու է «Թմկաբերդի առումը». Լուսանկար
Երկիրը ինձ դավաճանեց. Պուգաչովան երկար դադարից հետո խոսել է ՌԴ-ն լքելու, քննադատությունների և ընտանիքի մասին. Տեսանյութ, Լուսանկարներ