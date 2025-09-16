16/09/2025

Չեղարկվում են Մկոյի մասնակցությամբ ներկայացումները․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/09/2025 1 min read

Դերասանուհի Թամարա Գեւորգյանն իր էջում հայտնել է, որ սեպտեմբերի 18-ին կայանալիք «Հրեշը Լուսնի վրա» ներկայացումը տեխնիկական խնդիրների պատճառով չեղարկվում է:

Ներկայացումը դերասանուհին խաղում էր Մկրտիչ Արզումանյանի հետ, որը վերջին օրերին մամուլի եւ համացանցի քննարկմանն եւ քննադատմանն է արժանացել։ Գրառման մեկնաբանություններում մարդիկ հարցնում են՝ «Մկոն նեղացե՞լ է», «Էդ փաշաևը աչքով տվեց, դե էտի որտեղ քիթը խոթում է, էնտեղ չորանում է» եւ այլն։

Չեղարկվում է Մկրտիչ Արզումանյանի մասնակցությամբ ներկայացումը

