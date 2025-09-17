Դատվածություն ունեցող Մարտիրոսյանը ՌԴ-ում պատգամավոր է դարձել․ Լուսանկար

Սոչիի հայկական սփյուռքի ղեկավար Սոս Մարտիրոսյանը, ով դատվածություն ունի, վերընտրվել է առողջարանային հայտնի քաղաքի պատգամավոր։ Այս մասին հայտարարվել է քաղաքային պաշտոնական պորտալում։
Հրապարակված ընտրությունների արդյունքների համաձայն՝ Մարտիրոսյանը՝ չնայած այն հանգամանքին, որ ժամանակին դատապարտվել է կողոպուտի գործով, ստացել է իր ընտրատարածքում ամենաշատ ձայները՝ 30.93 տոկոս։
Այս մասին հայտնում են ռուսական ԶԼՄ-ները և հիշեցնում, որ ՌԴ ընտրական օրենսդրության համաձայն՝ դատապարտված քաղաքացին իրավունք ունի առաջադրվել որպես թեկնածու միայն այն դեպքում, եթե նրա դատվածությունը մարվել կամ հանվել է։
Լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Սոս Մարտիրոսյանը նշել է, որ Սոչիի հայկական սփյուռքը քաղաքականության կամ հասարակական զարգացման վերաբերյալ որևէ հստակ տեսակետ չունի, և որ կազմակերպությունը գոյություն ունի Հայաստանի հետ կապերը պահպանելու և հայ ժողովրդի ինքնությունն ու մշակութային արժեքները պահպանելու համար։
Բաց մի թողեք
«Կխեղդվեք ձեր թափած արյան մեջ. Թույլ չենք տա պղծել Արևելյան Երուսաղեմը». Էրդողան
Թրամփը տիկնոջ հետ պետական այցով Մեծ Բրիտանիայում է. ինչպես են դիմավորել նրանց, և ովքեր են դժգոհ
Վրաստանը մարել է Ռուսաստանին, Թուրքմենստանին, Ղազախստանին, Հայաստանին ու Ադրբեջանին ունեցած երկարամյա պարտքը