17/09/2025

Դատվածություն ունեցող Մարտիրոսյանը ՌԴ-ում պատգամավոր է դարձել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/09/2025 1 min read

Սոչիի հայկական սփյուռքի ղեկավար Սոս Մարտիրոսյանը, ով դատվածություն ունի, վերընտրվել է առողջարանային հայտնի քաղաքի պատգամավոր։ Այս մասին հայտարարվել է քաղաքային պաշտոնական պորտալում։

Հրապարակված ընտրությունների արդյունքների համաձայն՝ Մարտիրոսյանը՝ չնայած այն հանգամանքին, որ ժամանակին դատապարտվել է կողոպուտի գործով, ստացել է իր ընտրատարածքում ամենաշատ ձայները՝ 30.93 տոկոս։

Այս մասին հայտնում են ռուսական ԶԼՄ-ները  և հիշեցնում, որ ՌԴ ընտրական օրենսդրության համաձայն՝ դատապարտված քաղաքացին իրավունք ունի առաջադրվել որպես թեկնածու միայն այն դեպքում, եթե նրա դատվածությունը մարվել կամ հանվել է։

Լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Սոս Մարտիրոսյանը նշել է, որ Սոչիի հայկական սփյուռքը քաղաքականության կամ հասարակական զարգացման վերաբերյալ որևէ հստակ տեսակետ չունի, և որ կազմակերպությունը գոյություն ունի Հայաստանի հետ կապերը պահպանելու և հայ ժողովրդի ինքնությունն ու մշակութային արժեքները պահպանելու համար։

Դատվածություն ունեցող Մարտիրոսյանը ՌԴ-ում պատգամավոր է վերընտրվել

Բաց մի թողեք

1 min read

«Կխեղդվեք ձեր թափած արյան մեջ. Թույլ չենք տա պղծել Արևելյան Երուսաղեմը». Էրդողան

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը տիկնոջ հետ պետական այցով Մեծ Բրիտանիայում է. ինչպես են դիմավորել նրանց, և ովքեր են դժգոհ

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանը մարել է Ռուսաստանին, Թուրքմենստանին, Ղազախստանին, Հայաստանին ու Ադրբեջանին ունեցած երկարամյա պարտքը

17/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Եվ ճիշտ է. ծագող խնդիրները արագ են լուծվում

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը պարզապես չի հասցնի դա անել, ժամանակը քիչ է՝ Արարատը սասանելու համար

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավերժ ուսանող մարզպետը․ Կարեն Սարգսյանն ինչո՞վ է զբաղվել 2015-2019 թթ․-ներին, հայտնի չէ

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խնդրեցի Լևոնին այդ օրը գալ ինձ հետ նկարահանման, ուզում էի, որ ամեն ինչ բնական լինի». Սիրուշո

17/09/2025 infomitk@gmail.com