17/09/2025

Իլհամ Ալիևը՝ «վախկոտ», սարսափում է ընդդիմության «նույնիսկ 5 րոպե տևող միջոցառումներից»

infomitk@gmail.com 17/09/2025 1 min read

Բաքվում ոստիկանությունը դաժանորեն ցրել է Օսմանյան Թուրքիայի էքսպեդիցիոն կորպուսի կողմից քաղաքի օկուպացման 107-րդ տարելիցի առթիվ ընդդիմադիր Ժողովրդական ճակատ կուսակցության և այսպես կոչված Ազգային ժողովրդավարական ուժերի խորհրդի կազմակերպած երթ-հանրահավաքը:

Այդ մասին ֆեյսբուքի անձնական էջում ծավալուն գրառում է կատարել վտարանդի լրագրող, ԱԺՃ «Ազադլըգ/Ազատություն» թերթի խմբագիր Գանիմեդ Զահիդովը: Նա ծաղրել է Ադրբեջանով մեկ կանգնեցված «երկաթե բռունցքի» արձանները և Իլհամ Ալիևին անվանել «վախկոտ», որ սարսափում է ընդդիմության «նույնիսկ հինգ րոպե տևող միջոցառումներից»:

Ի՞նչ բռնություններ է Ալիևը գործադրում ԱԺՃ-ի առաջնորդի կամ այլախոհների նկատմամբ՝ Ադրբեջանի ներքին գործն է: Էական է, որ անկախությունից ի վեր առաջին անգամ Բաքվում կասեցվել է Թուրքիայի հետ ռազմավարական դաշինք և «մեկ ազգ՝ երկու պետություն» խորհրդանշող միջոցառում:

Ընդ որում, դա տեղի է ունեցել այն պահին, երբ «թուրք ազատարար զինվորի» արձանին հարգանքի տուրք էր մատուցում Թուրքիայի ԶՈՒ ԳՇ պետ Սելջուկ Բայրաքտարը:

Խորքային ի՞նչ տարաձայնություններ ունեն Էրդողանը և Ալիևը, կարելի է ենթադրել իշխանական haqqin.az –ի գլխավոր խմբագիր Ֆաթուլլաևի և Turkiye-ի սյունակագիր Սևիլ Նուրիևայի բանավեճից: Նուրիևան, ընդ որում, Էրդողանի լրագրողական թիմի անդամ է:

Նա համարում է, որ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի Իսրայելի հետ ռազմավարական գործընկերությունը, քանի որ Նաթանյահուն «Գազայում ցեղասպանություն է իրականացնում», Ֆաթուլլաևը, մինչդեռ, պնդում է, որ ՀԱՄԱՍ-ը «ահաբեկչական կազմակերպություն է, Իսրայելը նրա դեմ պայքարում է միջազգային իրավունքի շրջանակներում»:

Դոհայում սեպտեմբերի 15-ին ընդունվել է արաբա-իսլամական գագաթաժողովի հայտարարություն, որով Իսրայելը դատապարտվում է որպես «ցեղասպան և ավազակային պետություն», խնդիր է դրվում հասնել ՄԱԿ-ում նրա անդամակցության կասեցմանը:

Reuters-ի փոխանցմամբ՝ «ոչ հրապարակային քննարկվել է «արաբական ՆԱՏՕ» ստեղծելու հավանականությունը»:

Ալիևի համար Թուրքիա՞, թե՞ Իսրայել ընտրությունը, հավանաբար, վերածվում է արտաքին քաղաքական ոդիսականի: Դոհայի հայտարարության դեմ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը որևէ վերապահում չի դրսևորել:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄԷ-ի նախագահն Իլհամ Ալիևին իր պահանջներն է ներկայացրել

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը սպառնում է․ Ռուսաստանը ոչ միայն «Օրեշնիկ» հրթիռային համակարգեր, այլև ոչ ռազմավարական միջուկային զենք կգործադրի

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան և Պակիստանը Ալիևին կտանեն «հակաիսյարելական ճամբա՞ր»

17/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիկը բացում է հոբելյանական 100-րդ համերգաշրջանը

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանրապետության մետրոյի տարածքում հերթական օրինակ, թե ինչպես համակարգը չի գործում քաղաքացիների շահերի համար

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թույլ չտալ, որ հանրության պառակտող քաղաքացի Փաշինյանի վարքը հասնի նպատակին․ «Ակն ընդ ական»

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Նիկոլ Փաշինյանը շուտով կպարտվի «Հայաստանը ես եմ»-ին». Սարգսյան

17/09/2025 infomitk@gmail.com