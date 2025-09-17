17/09/2025

«Խնդրեցի Լևոնին այդ օրը գալ ինձ հետ նկարահանման, ուզում էի, որ ամեն ինչ բնական լինի». Սիրուշո

infomitk@gmail.com 17/09/2025 1 min read

Երգչուհի Սիրուշոն ինստագրամյան իր էջում պատմել է, թե ինչպես ստացվեց, որ ամուսինը՝ Լևոն Քոչարյանը նկարահանվեց «Սիրտ» երգի տեսահոլովակում:

«Ի սկզբանե մտածում էինք, որ կլինի դերասան, որովհետև նպատակն այն էր, որ ցույց տայի աղջկա, այս դեպքում՝ իմ էմոցիաները, սերը: Դա պետք է արտահայտված լիներ աչքերիս մեջ ու ուզում էի հնարավորինս բնական ու անկեղծ էմոցիա փոխանցել: Ինչպիսին երգն է, այդպես էլ ուզում էի, որ տեսահոլովակը լինի: Բայց, հետո հասկացա, որ եթե ուրիշ մարդ լինի, նույն հայացքով չեմ կարողանալու նայել ու ճիշտ չեմ փոխանցելու, բնական չի լինելու: Խնդրեցի Լևոնին, որ գա ինձ հետ այդ օրը նկարահանման: Ասացի՝ դու ոչինչ չպետք է անես, ինձ ենք նկարելու, պարզապես պետք է այդտեղ լինես, որովհետև ուզում եմ բնական ու իրական լինի, այլ ոչ թե պարզապես տեսահոլովակ»,- անկեղծացել է երգչուհին:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիկը բացում է հոբելյանական 100-րդ համերգաշրջանը

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թույլ չտալ, որ հանրության պառակտող քաղաքացի Փաշինյանի վարքը հասնի նպատակին․ «Ակն ընդ ական»

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեղարկվում են Մկոյի մասնակցությամբ ներկայացումները․ Լուսանկար

16/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Եվ ճիշտ է. ծագող խնդիրները արագ են լուծվում

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը պարզապես չի հասցնի դա անել, ժամանակը քիչ է՝ Արարատը սասանելու համար

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավերժ ուսանող մարզպետը․ Կարեն Սարգսյանն ինչո՞վ է զբաղվել 2015-2019 թթ․-ներին, հայտնի չէ

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խնդրեցի Լևոնին այդ օրը գալ ինձ հետ նկարահանման, ուզում էի, որ ամեն ինչ բնական լինի». Սիրուշո

17/09/2025 infomitk@gmail.com