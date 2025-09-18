Ապօրինի ազատազրկված Սրբազանը դարձել է ողջ համակարգի անողոք և անհոգի բնույթի խորհրդանիշը․ Լուսանկար

Այս լուսանկարում մենք տեսնում ենք մեր ժողովրդի խղճի վիրավորանքը
Սա Միքայել Սրբազանի լուսանկարն է՝ դատարանի դահլիճից:
Նրա դեմքի տառապանքը մերկացնում է այն դաժան իրականությունը, որում հայտնվել է հայկական արդարադատությունը։
Ապօրինի ազատազրկված Սրբազանը դարձել է ողջ համակարգի անողոք և անհոգի բնույթի խորհրդանիշը․ արդարադատություն, որը ոչ թե պաշտպանում է մարդու իրավունքները, այլ սպառում ու խորտակում մարդուն։
Այս լուսանկարում մենք տեսնում ենք ոչ միայն անհատի ցավը, այլև մեր ժողովրդի խղճի վիրավորանքը։
Ամեն մի անօրինական դատավճիռ խարխլում է պետության հիմքերը, ոչնչացնում հասարակության վստահությունը և խորացնում անարդարության խավարն։
Այս ամենը մեզ պարտադրում է մեկ եզրակացություն․ լռությունը հանցակցություն է։
Եթե չենք պաշտպանելու ճշմարտությունը և արժանապատվությունը, վաղը այս նույն դատավճիռը կարող է կործանել յուրաքանչյուրիս։
Սրբազանը բանտարկված է որպես գաղափար, որպես հավատքի ու դիմադրության խորհրդանիշ։
Նրա պայքարը մեր պայքարն է՝ հանուն արդարության, ազատության և ազգային արժանապատվության։
Սուրեն Սուրենյանց
