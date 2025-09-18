18/09/2025

Ապօրինի ազատազրկված Սրբազանը դարձել է ողջ համակարգի անողոք և անհոգի բնույթի խորհրդանիշը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/09/2025 1 min read

Այս լուսանկարում մենք տեսնում ենք մեր ժողովրդի խղճի վիրավորանքը

Սա Միքայել Սրբազանի լուսանկարն է՝ դատարանի դահլիճից:

Նրա դեմքի տառապանքը մերկացնում է այն դաժան իրականությունը, որում հայտնվել է հայկական արդարադատությունը։

Ապօրինի ազատազրկված Սրբազանը դարձել է ողջ համակարգի անողոք և անհոգի բնույթի խորհրդանիշը․ արդարադատություն, որը ոչ թե պաշտպանում է մարդու իրավունքները, այլ սպառում ու խորտակում մարդուն։

Այս լուսանկարում մենք տեսնում ենք մեր ժողովրդի խղճի վիրավորանքը

Այս լուսանկարում մենք տեսնում ենք ոչ միայն անհատի ցավը, այլև մեր ժողովրդի խղճի վիրավորանքը։

Ամեն մի անօրինական դատավճիռ խարխլում է պետության հիմքերը, ոչնչացնում հասարակության վստահությունը և խորացնում անարդարության խավարն։

Այս ամենը մեզ պարտադրում է մեկ եզրակացություն․ լռությունը հանցակցություն է։

Եթե չենք պաշտպանելու ճշմարտությունը և արժանապատվությունը, վաղը այս նույն դատավճիռը կարող է կործանել յուրաքանչյուրիս։

Սրբազանը բանտարկված է որպես գաղափար, որպես հավատքի ու դիմադրության խորհրդանիշ։

Նրա պայքարը մեր պայքարն է՝ հանուն արդարության, ազատության և ազգային արժանապատվության։

Սուրեն Սուրենյանց

Բաց մի թողեք

1 min read

Մի քանի ծեծերի դեպքեր, որոնք կատարվել են վերջին ամիսներին ՔՊ-ական պաշտոնյաների ձեռամբ

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա իրականում կառավարության պահուստային ֆոնդ չէ, սա վարչապետի ջեբի փողն է. Չալաբյան

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր հաղթանակին մնացել է 2 ամիս. Նաիրի Սարգսյան

17/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի պետական այցը Մեծ Բրիտանիա նախանշում է նոր զարգացումներ աշխարհում

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանն Արևելյան Երուսաղեմ է պահանջում Նաթանյահուից

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սև ծովից Հայաստանին մոտեցող ակտիվ ցիկլոնը. Սուրենյանը լուսանկար է հրապարակել

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Գագիկ Ջհանգիրյանի թոռնիկը

18/09/2025 infomitk@gmail.com