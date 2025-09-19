19/09/2025

Բողոքի ակցիա՝ ընդդեմ Սրբազանների ապօրինի դատավարության․ ԱԺ-ից ԱԱԾ

Միքայել Սրբազանի ապօրինի դատավարության վերջին նիստի օրը՝ սեպտեմբերի 22-ին, ժամը 13:30-ին Ազգային ժողովի մոտ մի խումբ քաղաքացիներ իրականացնելու են բողոքի ակցիա՝ ընդդեմ Սրբազանների ապօրինի դատավարության:

Այս մասին հայտարարություն է տարածվել Սրբազանի աջակիցների կողմից։

«Այնուհետև փոքր երթով շարժվելու են ԱԺ-ից դեպի ԱԱԾ շենք, որտեղ ժամը 15:00 կկայանա ակցիայի երկրորդ մասը»,-ասված է հայտարարության մեջ։

