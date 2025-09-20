20/09/2025

Պուտինին զայրացրել է Կադիրովի որդու ժամացույցը, կոնֆլիկտ է հասունանում․ Լուսանկար

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովի մասով համակարգող է նշանակել՝  չեչեն առաջնորդի ընտանիքի հետ կապված շքեղ կենսակերպի ցուցադրություններին վերաբերող սկանդալներից հետո։

Նախագահի վարչակազմի աղբյուրը ռուսական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ մշտական ​​​​վերահսկողություն սահմանելու հարցը քննարկվել է Կրեմլում փակ հանդիպման ժամանակ՝ Կադիրովների ընտանիքի հետ կապված մի շարք միջադեպերից անմիջապես հետո։ Այս քննարկումներից հետո որոշվել է, որ բանավոր նախազգուշացումները այլևս բավարար չեն։

«Համակարգողին հանձնարարվել է վերահսկել շքեղ կենսակերպի հրապարակային ցուցադրությունները սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում և անմիջապես հանրապետությունում։ Ամենափոքր խախտումը ազդանշան կուղարկի անմիջապես նախագահին՝ առանց որևէ միջնորդական ֆիլտրի», – նշել է աղբյուրը։

Պուտինի և Կադիրովի միջև կապերը վատթարացել են չեչեն առաջնորդի որդու՝ հանրապետության խորհրդարանի անդամ Ադամ Կադիրովի հարսանիքից հետո։

Ըստ ներքին աղբյուրների՝ Պուտինի և Կադիրովի միջև երկու ժամ տևած զրույցի ընթացքում վերջինսիս արգելվել է շքեղության հրապարակային ցուցադրությունները մինչև սեպտեմբեր։

Սակայն, սահմանափակումների վերացումից երկու շաբաթ անց, սոցիալական ցանցերում հայտնվեցին Ադամ Կադիրովի ադամանդե ժամացույցների լուսանկարները, որոնք հրապարակվել էին նրա հարազատների կողմից: Այս քայլը առաջացրեց Վլադիմիր Պուտինի չափազանց կոշտ արձագանքը: Աղբյուրները պնդում են, որ նախագահը զգուշացրել է, որ եթե խախտումը կրկնվի, չեչեն առաջնորդի հրաժարականի հարցը կդրվի խիստ կերպով:

