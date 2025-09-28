Քանդակագործի երազանքը կատարվեց

Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում սեպտեմբերի 26-ին տեղի է ունեցել միջոցառում, որի ընթացքում ծառ է տնկվել ի հիշատակ խորհրդահայ աշխարհահռչակ ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի եւ բացվել է նրան հուշարձանը։
Միջոցառումը տեղի է ունեցել Կիրովի Մշակույթի պալատում։ «Մենք բարեկամություն ենք անում մեր հայ գործընկերների հետ։
Նրանք մեզ մոտ են գալիս, ես նրանց մոտ եմ հյուր եղել։ Այցելել եմ Փարաջանովի թանգարան։ Նա իր տան բակում դեղձենի է տնկել եւ երազել, որ դրա շուրջը սիրամարգ պտտվի։ Ցավոք նա այդ ժամանակները չտեսավ։ Եւ այդ ժամանակ ես դորոշեցի, որ նման ծառ պետք է լինի նաեւ մեր թատրոնում»,- ТАСС-ի փոխանցմամբ՝ տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է թատերախմբի ղեկավար Ալեքսանդր Պլյուշչը։
Ասուլիսին ներկա հայ անվանի քանդակագործ, պրոֆեսոր Լեւ Բեյբությանն էլ ասել է, որ վաղուց է ունեցել միտք՝ ստեղծելու Փարաջանովի քանդակը, որին ճանաչել է դեռ 70-ական թթ՝ ուսանող ժամանակներից, երբ ուսանել է Երեւանում։ Ռեժիսորի արձանը կանգնած է անիվների վրա, խորհրդանում է նրա՝ հավերժ ճանապարհորդի եւ որոնողի էությունը։ «Կարող եմ ասել, որ երազանքս կատարվեց»,- ամփոփել է քանդակագործը։
Բաց մի թողեք
Կոմիտասը հայ է, բայց աշխարհինն է, բոլորինը, մարդկությանը. Նրա ծննդյան օրն է այսօր․ Գեղանկար, Տեսանյութ
Հրաշալի հոգեւոր – մոգական տոն էր. Կոմիտասին նվիրված համերգով մեկնարկել է Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության միջազգային երրորդ փառատոնը. Լուսանկարներ
Մանկական արվեստի թանգարանը վերաբացվում է. Լուսանկարներ