30/09/2025

Բաքվի կեղծ դատավարությանն անդրադարձել են 2016 թ․ քառօրյա պատերազմին

30/09/2025

Բաքվում նախօրեին կայացել է հայ գերիների, այդ թվում՝ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործով հերթական շինծու դատավարությունը։

Ինչպես հայտնել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, երեկվա նիստում դատարանը հրապարակել է 2016 թ. քառօրյա պատերազմի վերաբերյալ փաստաթղթեր։

Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 2-ին:

Հիշեցնենք` հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով «դատավարությունը»: Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և այլք:

Նախկին պետնախարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով:

