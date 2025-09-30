30/09/2025

Պայմանագրային զինծառայողը ռազմական ոստիկանությունում առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացրել. ՊՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում ասված է.

«Ի պատասխան «Երևանի զորամասերից մեկի կանանց գումարտակում տեղի ունեցած դեպքի» վերաբերյալ ԶԼՄ հարցումների՝ հայտնում ենք, որ ս/թ սեպտեմբերի 23-ին N զորամասի պայմանագրային զինծառայողը ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանությունում առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացրել, որը ուղարկվել է նախաքննական մարմին` քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը լուծելու նպատակով»:

