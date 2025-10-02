Պետք է լրջորեն զբաղվել հանցագործությունների նախականխման և կանխման աշխատանքներով․ Արա Զոհրաբյան

Փաստաբան Արա Զոհրաբյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․
«ՊԵՏՔ Է ԼՐՋՈՐԵՆ ԶԲԱՂՎԵԼ ՄԵՐ ԵՐԿՐՈՒՄ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԿԱՆԽՄԱՆ և ԿԱՆԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՎ
Վիճակագրական տվյալներից հետևում է, որ 2018 թվականին գրանցված հանցագործությունների քանակը կազմել է 24.678, իսկ 2024 թվականին 63 տոկոսով ավելացել է և կազմել՝ 40.232:
Ընդ որում, այդ տվյալների մեջ ուշագրավ է նաև մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների քանակը: 2018 թվականին մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների քանակը կազմել է 4.964, իսկ 2024 թվականին 48 տոկոսով ավելացել է և կազմել՝ 7.353:
2018թ. քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել 3.087 անձ, իսկ 2024 թվականին այդ թիվը 320 տոկոսով ավելացել է և կազմել՝ 9.886:
Իրավապահ մարմինները պաշտոնատար անձանց անվտանգությունն ապահովելու, ինչպես նաև քաղաքական նկատառումներով մարդկանց վերահսկելու և պատասխանատվության ենթարկելու գործընթաց իրականացնելու ուղղությամբ հսկայական ռեսուրսներ օգտագործելու փոխարեն պետք է լրջորեն զբաղվեն մեր երկրում հանցագործությունների նախականխման և կանխման աշխատանքներով»:
