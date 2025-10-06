06/10/2025

Սուքիասյանը իր եւ Գագիկ Ծառուկյանի համատեղ թոռների հետ լուսանկար է հրապարակել

06/10/2025

ԱԺ ՔՊ խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը ինստագրամյան իր էջում իր եւ Գագիկ Ծառուկյանի համատեղ թոռների հետ լուսանկար է հրապարակել։

