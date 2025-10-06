44–օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը չի դրվի հանրային քննարկման, այլ ուղարկվելու է ԱԺ արխիվ

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը որոշել է, որ 44–օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը չի դրվի հանրային քննարկման, այլ ուղարկվելու է խորհրդարանի արխիվ:
Նախկինում Սիմոնյանը նշել էր, որ զեկույցը չի ներառվելու ԱԺ լիագումար նիստերի օրակարգում, սակայն կկազմակերպվեն այլ ձևաչափեր՝ այն ներկայացնելու համար:
