06/10/2025

44–օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը չի դրվի հանրային քննարկման, այլ ուղարկվելու է ԱԺ արխիվ

infomitk@gmail.com 06/10/2025 1 min read

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը որոշել է, որ 44–օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը չի դրվի հանրային քննարկման, այլ ուղարկվելու է խորհրդարանի արխիվ:

Նախկինում Սիմոնյանը նշել էր, որ զեկույցը չի ներառվելու ԱԺ լիագումար նիստերի օրակարգում, սակայն կկազմակերպվեն այլ ձևաչափեր՝ այն ներկայացնելու համար:

Բաց մի թողեք

1 min read

Էդգար Ղազարյանի հետ հանդիպելու հարցում այս անգամ վախեցել է Սարգիս Խանդանյանը

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փողոցային պայքար է լինելու

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շենգավիթի վարչական շրջանի ժ/պ-ն հրաժարական է տվել․ Լուսանկար

06/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էդգար Ղազարյանի հետ հանդիպելու հարցում այս անգամ վախեցել է Սարգիս Խանդանյանը

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

… Ու ես սկսեցի հայհոյել

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեդրակ Քոչարյանը դատի է տվել Աննա Վարդապետյանին

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փողոցային պայքար է լինելու

06/10/2025 infomitk@gmail.com