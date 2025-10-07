07/10/2025

Ռոք աշխարհում այսօր տոներից մեկն է․ Տեսանյութեր

Ռոք աշխարհում այսօր տոներից մեկն է, բանն այն է, որ հաստատուն հետք թողած We Will Rock You երգը Queen հանրահայտ խմբի 1977 թվականի այս օրն է հրապարակվել։

Այս երգի հեղինակը մեր շատ սիրելի Բրայան Մեյն է։

Բացի We Will Rock You երգից պատմական այս օրն է հրապարակվել նաև Queen – Bohemian Rhapsody առեղծվածային ու հրաշք համարվող երգը, որի հիման վրա վերջին տարիներին անգամ գեղարվեստական ֆիլմ է հրապարակվել։

Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Սիմոն Սարգսյանը։

