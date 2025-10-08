Միանում եմ «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժմանը․ Ռոման Երիցյան

Հարգելի´ արցախցիներ
Բազմիցս խոսել եմ Սամվել Կարապետյանի բարեգործական ծրագրերի և դրանց կարևորության մասին՝ հորդորելով չանտեսել և չմոռանալ դրանք։
Նախապես նշել էի նաև, որ կմիանամ «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժմանը և այսօր կատարում եմ խոստումս։ Այսօրվանից ես պաշտոնապես միանում եմ «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժմանը։
Արցախցիների համար շարժմանը միանալն ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով կհամակարգեմ հատուկ արցախցիների համար բացված գրասենյակը, որտեղ, ի թիվս այլ հարցերի, կքննարկվեն նաև արցախցիներին հուզող խնդիրները։
Հավելեմ, որ ոչ միայն Սամվել Կարապետյանը, այլև Հայաստանի բոլոր քաղբանտարկյալները ունեն մեր՝ արցախցիների աջակցության կարիքը։ Բազում են նաև այն խնդիրները, որոնց բախվել և շարունակում են բախվել արցախցիները տարհանվելու առաջին օրվանից, ուստի ժամանակն է համախմբվել ընդհանուր գաղափարի շուրջ՝ միասնականություն ցույց տալով։
Համախմբվելու և խնդիրները բարձրաձայնելու հնարավորություն մենք արդեն իսկ ունենք, իսկ մեր հետագա անելիքների և ծրագրերի մասին կհայտարարեմ առաջիկայում։
Փաստաբան Ռոման Երիցյանի էջից
