10/10/2025

Երբ կնահանջի անոմալ տաք եղանակը․ Սուրենյան

infomitk@gmail.com 09/10/2025 1 min read

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում հայտնել է, որ անոմալ տաք եղանակը հոկտեմբերի 10-ից կնահանջի:

«Վաղվանից սկսած՝ մեր երկրում օդի շրջանառությունը կփոխվի: Հարավային տաք հոսանքները կփոխարինվեն Սև ծովից եկող համեմատաբար ցուրտ հոսանքներով, որոնց ներխուժման արդյունքում հոկտեմբերի 10-12-ն ընկած ժամանակահատվածում այսօրվա համեմատությամբ ՀՀ ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը կնվազի 7-ից 10 աստիճանով:

Առաջիկա 5 օրերին լուրջ անձևներ չկան»,- ասել է Սուրենյանը:

Ավելի վաղ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնել էր, որ հարավ-արևմուտքից արևադարձային տաք օդային հոսանքների ներթափանցմամբ պայմանավորված՝ հոկտեմբերի 8-ին և 9-ին հանրապետության տարածքում գրանցվել է անոմալ բարձր ջերմային ֆոն:

Օդի օրական միջին ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր է 5-8 աստիճանով, որը համարվում է անոմալ տաք։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ցավն իմ ներսում է, բայց չեմ կոտրվում, ինձ միշտ ձիգ ու զգաստ եմ պահում». մայոր Արա Զաքարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 20-ին Ջրականում. Լուսանկարներ

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բայց ես չէի կարող և չէի էլ ուզում վերադառնալ։ Մի օր ես հրապարակայնորեն կպատմեմ՝ ինչու

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 9-ի աստղագուշակ․ Սիրելիների աջակցությունը կօգնի ձեզ հաղթահարել ձեր զգացմունքները

08/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրախորհրդարանը մերժել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին անվստահություն հայտնելու բանաձևերը

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անդրանիկ Սիմոնյանն աշխատանքից ազատել է «Ալֆա» ջոկատի հրամանատարին

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ կնահանջի անոմալ տաք եղանակը․ Սուրենյան

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ թվով ձերբակալություններ Մերձավանում՝ Գրիգորյան – Ախտոյան հակամարտությունը

09/10/2025 infomitk@gmail.com