Ժաննա Անդրեասյանն աշխատանքից ազատել է վարչության պետ Արմենուհի Պողոսյանին և բաժնի պետ Կարեն Մանուկյանին

ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն աշխատանքից ազատել է մասնագիտական կրթության և ուսուցման վարչության պետ Արմենուհի Պողոսյանին և մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգման բաժնի պետ Կարեն Մանուկյանին:
Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ մի քանի օր Գորիսի պետական և գյուղատնտեսական քոլեջներում դասադուլ էր և խաթարվել էր ուսումնական գործընթացը:
