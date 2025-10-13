13/10/2025

Ժաննա Անդրեասյանն աշխատանքից ազատել է վարչության պետ Արմենուհի Պողոսյանին և բաժնի պետ Կարեն Մանուկյանին

13/10/2025

ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն աշխատանքից ազատել է մասնագիտական կրթության և ուսուցման վարչության պետ Արմենուհի Պողոսյանին և մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգման բաժնի պետ Կարեն Մանուկյանին:

Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ մի քանի օր Գորիսի պետական և գյուղատնտեսական քոլեջներում դասադուլ էր և խաթարվել էր ուսումնական գործընթացը:

