Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես միշտ, ցանկանում է իր մեղքը ուրիշների վրա գցել

«Նորից փորձում է մեղքը «նախկինների» վրա գցել․

Նիկոլ Փաշինյանը Ֆեյսբուքում ասել է․ «Ինչո՞ւ Հայաստանի նախկին երեք ղեկավարները կյանքի չեն կոչել Ղարաբաղի հարցի՝ իրենց կողմից նկարագրվող հոյակապ լուծումները» և դրա վերաբերյալ ենթադրություններ արել։

Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես միշտ, ցանկանում է իր մեղքը ուրիշների վրա գցել, հազարավոր զոհերով տարօրինակ պատերազմի, կապիտուլյացիայի, Արցախի հանձնման մեղքը գցել նախկին 3 նախագահների վրա։

Փաշինյանը բանակցությունները սկսել է իր սեփական զրոյական կետից, թաքուն է վարել դրանք, դրանք ձախողել է։ Փաշինյանը պետք է հրապարակի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկը, որ կար, սեղանին էր դրված 2019-ին։ Եթե նա դա չի անում, ուրեմ՝ այդ առաջարկը հանրությունից թաքցնելու շատ լուրջ պատճառ ունի։

Նա ինքն է ջուրը նետել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությունը»։

Լրագրող Ոսկան Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից

