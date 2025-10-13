«Նորից փորձում է մեղքը «նախկինների» վրա գցել․
Նիկոլ Փաշինյանը Ֆեյսբուքում ասել է․ «Ինչո՞ւ Հայաստանի նախկին երեք ղեկավարները կյանքի չեն կոչել Ղարաբաղի հարցի՝ իրենց կողմից նկարագրվող հոյակապ լուծումները» և դրա վերաբերյալ ենթադրություններ արել։
Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես միշտ, ցանկանում է իր մեղքը ուրիշների վրա գցել, հազարավոր զոհերով տարօրինակ պատերազմի, կապիտուլյացիայի, Արցախի հանձնման մեղքը գցել նախկին 3 նախագահների վրա։
Փաշինյանը բանակցությունները սկսել է իր սեփական զրոյական կետից, թաքուն է վարել դրանք, դրանք ձախողել է։ Փաշինյանը պետք է հրապարակի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկը, որ կար, սեղանին էր դրված 2019-ին։ Եթե նա դա չի անում, ուրեմ՝ այդ առաջարկը հանրությունից թաքցնելու շատ լուրջ պատճառ ունի։
Նա ինքն է ջուրը նետել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությունը»։
Լրագրող Ոսկան Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից
