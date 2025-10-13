«3+3»-ը ամրապնդում է տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը». Ադրբեջանի փոխվարչապետ. Լուսանկար

Բոլոր ոլորտներում համագործակցության զարգացման համար չափազանց կարևոր է տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության, անվտանգության, բարգավաճման և համագործակցության ապահովմանն ուղղված նախաձեռնությունների ամրապնդումը։
Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը Բաքվում ընթացող Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի կառավարությունների ներկայացուցիչների եռակողմ հանդիպման ժամանակ:
Նա նշել է, որ այս համատեքստում աճում է Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությամբ ստեղծված «3+3» տարածաշրջանային խորհրդակցական մեխանիզմի արդիականությունը:
«Այդ նախաձեռնությունը լրացնում է համագործակցության առկա երկկողմ և այլ ձևաչափերը, ամրապնդում է տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը, ստեղծում է նոր հնարավորություններ տնտեսական աճի և առաջընթացի համար։ Անհրաժեշտ է խրախուսել մեր երկրների միջև տնտեսական և առևտրային համագործակցությունը՝ հիմնված իրավահավասար սկզբունքների և փոխշահավետության վրա։ Մենք պետք է նաև շարունակենք աշխատել ներդրումային նախագծերի իրականացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ»,- հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։
