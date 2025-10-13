13/10/2025

«3+3»-ը ամրապնդում է տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը». Ադրբեջանի փոխվարչապետ. Լուսանկար

13/10/2025

Բոլոր ոլորտներում համագործակցության զարգացման համար չափազանց կարևոր է տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության, անվտանգության, բարգավաճման և համագործակցության ապահովմանն ուղղված նախաձեռնությունների ամրապնդումը։

Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը Բաքվում ընթացող Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի կառավարությունների ներկայացուցիչների եռակողմ հանդիպման ժամանակ:

Նա նշել է, որ այս համատեքստում աճում է Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությամբ ստեղծված «3+3» տարածաշրջանային խորհրդակցական մեխանիզմի արդիականությունը:

«Այդ նախաձեռնությունը լրացնում է համագործակցության առկա երկկողմ և այլ ձևաչափերը, ամրապնդում է տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը, ստեղծում է նոր հնարավորություններ տնտեսական աճի և առաջընթացի համար։ Անհրաժեշտ է խրախուսել մեր երկրների միջև տնտեսական և առևտրային համագործակցությունը՝ հիմնված իրավահավասար սկզբունքների և փոխշահավետության վրա։ Մենք պետք է նաև շարունակենք աշխատել ներդրումային նախագծերի իրականացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ»,- հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։

Վաղարշապատ համայնքի համամասնական ընտրակարգով ավագանու ընտրություններին կմասնակցի 9 ուժ

Իսկ նա զվարճանում է Թաթայի տակ՝ Հանրապետության հրապարակում․ Լուսանկար

Արտաշատի խճուղում՝ «Կանաչ» սուպերմարկետի դիմաց, ճակատ ճակատի բшխվել են «Opel Astra»-ն ու «VAZ 2121»-ը․ Լուսանկար

Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

Ի՞նչ դիրքորոշում կորդեգրի Վաշինգտոնը, ի՞նչ հեռանկար է սպասվում Իսրայելին

Ժաննա Անդրեասյանն աշխատանքից ազատել է վարչության պետ Արմենուհի Պողոսյանին և բաժնի պետ Կարեն Մանուկյանին

