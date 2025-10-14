Փաշինյանին Եգիպտոսում ձեռքի հետ են ընդունել․ Տեսանյութ

Երբ աշխարհի առաջնորդները սկսել են ժամանել Եգիպտոսի Շարմ էլ Շեյխ, քաղաքի օդանավակայանը ամբողջությամբ փակել են, թռիչքները և վայրէջքները հետաձգել:
Սակայն Փաշինյանի ինքնաթիռի դիմավորման ժամանակ ոչ միայն որևէ անվտանգության կանոն չեն ապահովել, այլև նրա ինքնաթիռի կողքով սկսել են ինքնաթիռներ գնալ գալ, ինչը արարողակարգի տեսանկյունից անհարգալից վերաբերմունք է:
Գնացող եկող ինքնաթիռներից մեկի մեջից էլ մեր հայրենակիցները նկարահանել են այն թափթփված վիճակը, որով դիմավորել են Փաշինյանին:
