14/10/2025

Փաշինյանին Եգիպտոսում ձեռքի հետ են ընդունել․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 14/10/2025 1 min read

Երբ աշխարհի առաջնորդները սկսել են ժամանել Եգիպտոսի Շարմ էլ Շեյխ, քաղաքի օդանավակայանը ամբողջությամբ փակել են, թռիչքները և վայրէջքները հետաձգել:

Սակայն Փաշինյանի ինքնաթիռի դիմավորման ժամանակ ոչ միայն որևէ անվտանգության կանոն չեն ապահովել, այլև նրա ինքնաթիռի կողքով սկսել են ինքնաթիռներ գնալ գալ, ինչը արարողակարգի տեսանկյունից անհարգալից վերաբերմունք է:

Գնացող եկող ինքնաթիռներից մեկի մեջից էլ մեր հայրենակիցները նկարահանել են այն թափթփված վիճակը, որով դիմավորել են Փաշինյանին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքուն շարունակում է դատել ապօրինաբար գերեվարված հայերին․ ՀՀ ԶՈՒ-ի մասին «փաստաթղթեր» են հրապարակել

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

13/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ քննվում է Կարապետյանի կալանքի երկարացման միջնորդությունը. Լուսանկարներ

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք «Հրազդան» մարզադաշտում, լուսային կայաններից մեկի վրա տղամարդ է բարձրացել․ Լուսանկար

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արամուսում հրացանով uպանություն կատարած անձի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում․ ՔԿ-ն նոր մանրամասներ է հայտնել. Լուսանկար

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նուբար Աֆեյանը՝ գերիների ու Ռուբեն Վարդանյանի մասին․ Լուսանկար

14/10/2025 infomitk@gmail.com