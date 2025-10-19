Բորենիներն ախպերացան նորից. Ռուսաստանը զենքի նոր քանակ է ուղարկում Ադրբեջան

«Ռուսաստանը զենքի նոր քանակ է ուղարկում Ադրբեջան։
Բորենիներն ախպերացան նորից։ Տեսնես ինչո՞ւ։
Բա խաղաղություն չէ՞։ Թե՞ Թուրքիայի դեմ է օգտագործվելու։ Լա մտածեք, կասեր մեր քաղաքագետներից մեկը»։
ՀԽ նախկին մամլո քարտուղար Սյուզաննա Սիմոնյան
Բաց մի թողեք
Մեկ էլ՝ ձեր «ֆյուրերին» ասեք, որ կանանց ողջունելիս մանդարին ծախողի գլխարկը հանելը պարտադիր է. Մանուկյան
Նիկոլը բանտարկում է հայ արքեպիսկոպոսներին և մեկնում Վատիկան` մասնակցելու հայ արքեպիսկոպոսի սրբադասման արարողությանը
Հեծանիվ են քշում, նրանց առաջ կանաչ լույս է վառվում ու նրանք մտածում են, որ սիրելի ժողովրդի առաջ էլ է վառվելու այդ կանաչ լույսը