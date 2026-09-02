02/09/2026

EU – Armenia

Մակրոնը Մեծ Բրիտանիայում է` նպաստելու Բըրնհեմի հետ բանակցություններ վարելուն

infomitk@gmail.com 02/09/2026 1 min read

Բըրնհեմը կփորձի կոնկրետ արդյունքներ տեսնել Մակրոնի հետ իր բանակցություններից, քանի որ նա ավելի խորը դիտարկում է Brexit-ից հետո ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չորեքշաբթի օրը սկսում է երկօրյա այցը Մեծ Բրիտանիա՝ բացելով Բայոյի գոբելենի պատմական ցուցահանդեսը և դառնալով ԵՄ առաջին առաջնորդը, որը Դաունինգ սթրիթում կհանդիպի նոր վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի հետ։

Մակրոնի այցը Լոնդոն, որը ներառում է Բըրնհեմի հետ երկկողմանի բանակցություններ հինգշաբթի օրը, հարուստ կլինի խորհրդանշականությամբ, քանի որ Ֆրանսիայի նախագահը նախորդ օրը կմասնակցի Բայոյի ցուցափեղկի պաշտոնական բացմանը։

Ֆրանսիայի նախագահը վերջին տարիներին կարևոր դեր է խաղացել 950-ամյա գոբելենը Բրիտանական թանգարանին տրամադրելու համարձակ քայլի հարցում, որը այն կցուցադրի մինչև հաջորդ հուլիսը։

Դիվանագիտական ​​առումով Բըրնհեմը կփորձի կոնկրետ արդյունքներ տեսնել Մակրոնի հետ իր բանակցություններից, քանի որ նա ավելի խորը դիտարկում է Brexit-ից հետո Եվրամիության հետ համագործակցությունը։

Բրիտանացի առաջնորդը, որը հուլիսին փոխարինեց իր նախորդ Քեյր Սթարմերին, խոստացել է խթանել Մեծ Բրիտանիայի դանդաղ աճը և շարունակել Ֆրանսիային խնդրել օգնություն խնդրել՝ փոքր նավակներով Լա Մանշի միջով Մեծ Բրիտանիա միգրանտներին կանգնեցնելու համար։

Սթարմերը հեռացվել է իր իշխող ձախ կենտրոնամետ Լեյբորիստական ​​կուսակցության կողմից, չնայած 2024 թվականին խորհրդարանական մեծամասնություն ձեռք բերելուն, այն բանից հետո, երբ նրա պաշտոնավարումը լի էր սխալ քայլերով, սկանդալներով և քաղաքականության կտրուկ շրջադարձերով։

Բըրնհեմը պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր հիմնականում կենտրոնացել է ներքին քաղաքականության վրա, բայց նաև, կարծես, ձգտում է իր դիրքերը ցուցադրել միջազգային ասպարեզում, մասնավորապես՝ պահպանելով Լոնդոնի աջակցությունը Ուկրաինային 2022 թվականի Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո։

Սթարմերը որոշակի հաջողություններ է ունեցել այս ոլորտում՝ սերտորեն համագործակցելով Մակրոնի հետ և դաշնակիցների հիացմունքը արժանանալով։

«Նույնքան կարևոր»

Լոնդոնի Քինգս քոլեջի եվրոպական քաղաքականության և արտաքին գործերի պրոֆեսոր Անանդ Մենոնը զգուշացրել է, որ կա վտանգ, որ այցը կլինի «ոճային՝ առանց էության», չնայած Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան կարող են թվալ «լավագույն ընկերներ» ԵՄ-ից դուրս բիզնեսում, ինչպիսին է Ուկրաինան։

«Սակայն էական հարցերի, և մասնավորապես այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք որևէ տնտեսական հետևանքներ կունենան մեզ համար աճի առումով, դա դեռևս շատ, շատ բարդ է», – ասել է նա AFP-ին։

Մակրոնը Սթարմերի հետ կառուցել է լավագույն հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայի հինգ վարչապետներից որևէ մեկի հետ, որոնց նա տեսել է Բըրնհեմից առաջ՝ գրեթե տասը տարվա պաշտոնավարման ընթացքում։

Զույգը գլխավոր դերեր է ստանձնել այսպես կոչված Ուկրաինային աջակցող երկրների կամքի կոալիցիայում։

«Նախագահը վարչապետ Սթարմերի հետ զարգացրել է շատ բարեկամական և բարձր արդյունավետ հարաբերություններ, մասնավորապես Ուկրաինայի և Մերձավոր Արևելքի հարցերում», – ասել է Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնյան՝ խնդրելով չհրապարակել իր անունը։

Բըրնհեմի հետ համակարգումը, ենթադրաբար, «նույնքան կարևոր և կանոնավոր» կլինի, հավելել է պաշտոնյան։

Մակրոնի համար, ով կժամանի Նիդեռլանդներ կատարած այցից, այցը նույնպես նշանակալից կլինի իր պաշտոնավարման վերջին կես տարվա ընթացքում։

Ֆրանսիայի առաջնորդը շարունակում է ձգտել առաջ մղել իր տեսլականը՝ եվրոպական ինքնիշխանությունը կախված չէ Միացյալ Նահանգներից, որտեղ Միացյալ Թագավորությունը համարվում է կարևոր դերակատարում ունեցող նույնիսկ Brexit-ից հետո։

«Մեզ առաջընթաց է պետք»

Սթարմերը նաև Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ միասին E3 եռյակի անդամ էր, որը Բըրնհեմը, հավանաբար, կցանկանա պահպանել։

Այնուամենայնիվ, նա կիմանա, որ Ֆրանսիայի նոր նախագահը հորիզոնում է մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ անց, մինչդեռ Գերմանիայի առաջնորդը հսկայական ճնշման տակ է հայրենիքում՝ ծայրահեղ աջակողմյանների վերելքի պատճառով։

Վարչապետ դառնալուց հետո Բըրնհեմը մինչ այժմ Դաունինգ սթրիթում ողջունել է միայն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին և այցելել Կիև իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության ժամանակ։

Ուկրաինա մեկնող գնացքում Բըրնհեմը հանդիպել է ԵՄ խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային՝ ասելով նրան, որ «Մեծ Բրիտանիան պետք է ավելի համարձակ լինի դաշինքին մերձենալու հարցում», ըստ Դաունինգ սթրիթի։

11-րդ դարի Բայյո գոբելենը, որը հայտնի է Նորմանդիայի Վիլհելմ նվաճողի կողմից Անգլիայի նվաճումը պատկերող հայտնի կտավով, հուլիսին Լոնդոն է ժամանել՝ ինը դարից ավելի անընդմեջ առաջին անգամ Ֆրանսիայից հեռանալուց հետո։

Մասնագետները վախենում էին, որ այն կարող է վնասվել, բայց Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարությունը պնդում էր, որ այն ժամանել է լավ վիճակում։

Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնյան ասել է, որ Մակրոնը «շատ է ցանկանում» տեսնել գոբելենը ցուցադրված «օպտիմալ պայմաններում», ամբողջ երկարությամբ հարթ դրված սեղանի վրա: Նորմանդիայի Բայյո քաղաքում գտնվող իր տանը աշխատանքը ցուցադրվել է պատին։

Նաև սպասվում է, որ կհանդիպի Չարլզ III թագավորի հետ, որի հետ Մակրոնը նույնպես ամուր անձնական հարաբերություններ ունի։

«Սատանան մանրուքների մեջ կլինի», – ամփոփել է Մենոնը Բըրնհեմի հետ բանակցությունները։

«Դուք կարող եք ունենալ այնքան բարեկամություն, որքան ցանկանում եք, բայց մեզ անհրաժեշտ է առաջընթաց ԵՄ բանակցություններում, և ես կասկածում եմ, որ մենք որևէ առաջընթաց չենք ունենա այդ հարցում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանն օգնում է Իրանին գերձայնային թևավոր հրթիռներ մշակել․ FT

02/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանը կհաղթի Վաշինգտոնի հետ պայքարում. Փեզեշկիան

02/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորվեգիայի Հոկոն 8-րդ թագավորը երդում է տվել խորհրդարանում. Լուսանկար

01/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արցախ, այսօր քո տոնը չէ միայն։ Այսօր մեր խղճի դատաստանի օրն է

02/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները կքննարկեն Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը Գերմանիայում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո

02/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մակրոնը Մեծ Բրիտանիայում է` նպաստելու Բըրնհեմի հետ բանակցություններ վարելուն

02/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը ժպտում է Թուրքիայի «Մեքքայի» պաշտպանական համաձայնագրին՝ չնայած չինական լրտեսության մտավախություններին

02/09/2026 infomitk@gmail.com