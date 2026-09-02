Մակրոնը Մեծ Բրիտանիայում է` նպաստելու Բըրնհեմի հետ բանակցություններ վարելուն

Բըրնհեմը կփորձի կոնկրետ արդյունքներ տեսնել Մակրոնի հետ իր բանակցություններից, քանի որ նա ավելի խորը դիտարկում է Brexit-ից հետո ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չորեքշաբթի օրը սկսում է երկօրյա այցը Մեծ Բրիտանիա՝ բացելով Բայոյի գոբելենի պատմական ցուցահանդեսը և դառնալով ԵՄ առաջին առաջնորդը, որը Դաունինգ սթրիթում կհանդիպի նոր վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի հետ։
Մակրոնի այցը Լոնդոն, որը ներառում է Բըրնհեմի հետ երկկողմանի բանակցություններ հինգշաբթի օրը, հարուստ կլինի խորհրդանշականությամբ, քանի որ Ֆրանսիայի նախագահը նախորդ օրը կմասնակցի Բայոյի ցուցափեղկի պաշտոնական բացմանը։
Ֆրանսիայի նախագահը վերջին տարիներին կարևոր դեր է խաղացել 950-ամյա գոբելենը Բրիտանական թանգարանին տրամադրելու համարձակ քայլի հարցում, որը այն կցուցադրի մինչև հաջորդ հուլիսը։
Դիվանագիտական առումով Բըրնհեմը կփորձի կոնկրետ արդյունքներ տեսնել Մակրոնի հետ իր բանակցություններից, քանի որ նա ավելի խորը դիտարկում է Brexit-ից հետո Եվրամիության հետ համագործակցությունը։
Բրիտանացի առաջնորդը, որը հուլիսին փոխարինեց իր նախորդ Քեյր Սթարմերին, խոստացել է խթանել Մեծ Բրիտանիայի դանդաղ աճը և շարունակել Ֆրանսիային խնդրել օգնություն խնդրել՝ փոքր նավակներով Լա Մանշի միջով Մեծ Բրիտանիա միգրանտներին կանգնեցնելու համար։
Սթարմերը հեռացվել է իր իշխող ձախ կենտրոնամետ Լեյբորիստական կուսակցության կողմից, չնայած 2024 թվականին խորհրդարանական մեծամասնություն ձեռք բերելուն, այն բանից հետո, երբ նրա պաշտոնավարումը լի էր սխալ քայլերով, սկանդալներով և քաղաքականության կտրուկ շրջադարձերով։
Բըրնհեմը պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր հիմնականում կենտրոնացել է ներքին քաղաքականության վրա, բայց նաև, կարծես, ձգտում է իր դիրքերը ցուցադրել միջազգային ասպարեզում, մասնավորապես՝ պահպանելով Լոնդոնի աջակցությունը Ուկրաինային 2022 թվականի Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո։
Սթարմերը որոշակի հաջողություններ է ունեցել այս ոլորտում՝ սերտորեն համագործակցելով Մակրոնի հետ և դաշնակիցների հիացմունքը արժանանալով։
«Նույնքան կարևոր»
Լոնդոնի Քինգս քոլեջի եվրոպական քաղաքականության և արտաքին գործերի պրոֆեսոր Անանդ Մենոնը զգուշացրել է, որ կա վտանգ, որ այցը կլինի «ոճային՝ առանց էության», չնայած Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան կարող են թվալ «լավագույն ընկերներ» ԵՄ-ից դուրս բիզնեսում, ինչպիսին է Ուկրաինան։
«Սակայն էական հարցերի, և մասնավորապես այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք որևէ տնտեսական հետևանքներ կունենան մեզ համար աճի առումով, դա դեռևս շատ, շատ բարդ է», – ասել է նա AFP-ին։
Մակրոնը Սթարմերի հետ կառուցել է լավագույն հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայի հինգ վարչապետներից որևէ մեկի հետ, որոնց նա տեսել է Բըրնհեմից առաջ՝ գրեթե տասը տարվա պաշտոնավարման ընթացքում։
Զույգը գլխավոր դերեր է ստանձնել այսպես կոչված Ուկրաինային աջակցող երկրների կամքի կոալիցիայում։
«Նախագահը վարչապետ Սթարմերի հետ զարգացրել է շատ բարեկամական և բարձր արդյունավետ հարաբերություններ, մասնավորապես Ուկրաինայի և Մերձավոր Արևելքի հարցերում», – ասել է Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնյան՝ խնդրելով չհրապարակել իր անունը։
Բըրնհեմի հետ համակարգումը, ենթադրաբար, «նույնքան կարևոր և կանոնավոր» կլինի, հավելել է պաշտոնյան։
Մակրոնի համար, ով կժամանի Նիդեռլանդներ կատարած այցից, այցը նույնպես նշանակալից կլինի իր պաշտոնավարման վերջին կես տարվա ընթացքում։
Ֆրանսիայի առաջնորդը շարունակում է ձգտել առաջ մղել իր տեսլականը՝ եվրոպական ինքնիշխանությունը կախված չէ Միացյալ Նահանգներից, որտեղ Միացյալ Թագավորությունը համարվում է կարևոր դերակատարում ունեցող նույնիսկ Brexit-ից հետո։
«Մեզ առաջընթաց է պետք»
Սթարմերը նաև Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ միասին E3 եռյակի անդամ էր, որը Բըրնհեմը, հավանաբար, կցանկանա պահպանել։
Այնուամենայնիվ, նա կիմանա, որ Ֆրանսիայի նոր նախագահը հորիզոնում է մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ անց, մինչդեռ Գերմանիայի առաջնորդը հսկայական ճնշման տակ է հայրենիքում՝ ծայրահեղ աջակողմյանների վերելքի պատճառով։
Վարչապետ դառնալուց հետո Բըրնհեմը մինչ այժմ Դաունինգ սթրիթում ողջունել է միայն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին և այցելել Կիև իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության ժամանակ։
Ուկրաինա մեկնող գնացքում Բըրնհեմը հանդիպել է ԵՄ խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային՝ ասելով նրան, որ «Մեծ Բրիտանիան պետք է ավելի համարձակ լինի դաշինքին մերձենալու հարցում», ըստ Դաունինգ սթրիթի։
11-րդ դարի Բայյո գոբելենը, որը հայտնի է Նորմանդիայի Վիլհելմ նվաճողի կողմից Անգլիայի նվաճումը պատկերող հայտնի կտավով, հուլիսին Լոնդոն է ժամանել՝ ինը դարից ավելի անընդմեջ առաջին անգամ Ֆրանսիայից հեռանալուց հետո։
Մասնագետները վախենում էին, որ այն կարող է վնասվել, բայց Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարությունը պնդում էր, որ այն ժամանել է լավ վիճակում։
Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնյան ասել է, որ Մակրոնը «շատ է ցանկանում» տեսնել գոբելենը ցուցադրված «օպտիմալ պայմաններում», ամբողջ երկարությամբ հարթ դրված սեղանի վրա: Նորմանդիայի Բայյո քաղաքում գտնվող իր տանը աշխատանքը ցուցադրվել է պատին։
Նաև սպասվում է, որ կհանդիպի Չարլզ III թագավորի հետ, որի հետ Մակրոնը նույնպես ամուր անձնական հարաբերություններ ունի։
«Սատանան մանրուքների մեջ կլինի», – ամփոփել է Մենոնը Բըրնհեմի հետ բանակցությունները։
«Դուք կարող եք ունենալ այնքան բարեկամություն, որքան ցանկանում եք, բայց մեզ անհրաժեշտ է առաջընթաց ԵՄ բանակցություններում, և ես կասկածում եմ, որ մենք որևէ առաջընթաց չենք ունենա այդ հարցում»։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանն օգնում է Իրանին գերձայնային թևավոր հրթիռներ մշակել․ FT
Թեհրանը կհաղթի Վաշինգտոնի հետ պայքարում. Փեզեշկիան
Նորվեգիայի Հոկոն 8-րդ թագավորը երդում է տվել խորհրդարանում. Լուսանկար