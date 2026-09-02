Բըրնհեմի էներգետիկայի ղեկավարը նոր տարվանից ակնկալում է կենսապահովման ծախսերի կրճատում

Կառավարությունը պայքարում է Եվրոպայում և Մեծ Բրիտանիայում 2022/23 թվականների ձմռանից ի վեր ամենաբարձր բնական գազի գների դեմ։
ԼՈՆԴՈՆ — Վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը խոստացել է բրիտանացի ընտրողներին «շնչառության տարածք» տալ կենսապահովման ծախսերի հարցում։
Ցավոք սրտի, էներգետիկ շուկաները սեղմում են նրա մանևրելու տարածքը։
Նոր վարչապետը «մատչելիության» վերաբերյալ գործողությունները դարձրել է իր գերակա խնդիրը հուլիսին Դաունինգ փողոց մտնելուց ի վեր։ Երեքշաբթի օրը նա Համայնքների պալատում պատգամավորներին ասաց, որ Մեծ Բրիտանիայի տնային տնտեսությունների էներգիայի վճարները «ամենաբարձրն են Եվրոպայում»։
Սակայն նա արագորեն հայտնվեց իր վերահսկողությունից դուրս գտնվող միջազգային շուկայական ուժերի դեմ։
Ամենամեծ անհապաղ խնդիրը հունվարին սպասվող վճարների հետագա աճն է, երբ ուժի մեջ կմտնի ազգային կարգավորողի կողմից էներգիայի միավորի գների հաջորդ եռամսյակային սահմանափակումը, որը արտահայտվում է միջին տնային տնտեսության տարեկան հաշվով։
Կառավարության պաշտոնյաները և արդյունաբերության ներկայացուցիչները նշել են, որ էներգետիկայի նախարար Միատտա Ֆահնբուլեհն արդեն իսկ իր ջանքերն է կենտրոնացնում հոկտեմբեր ամսվա բյուջեում տնային տնտեսությունների համար նոր ֆինանսական աջակցություն ապահովելու վրա՝ փորձելով մեղմել այդ սահմանաչափի ազդեցությունը նոր տարում։
«Մենք հույս ունենք, որ բյուջեն կդառնա էներգետիկայի հետագա աջակցության պահ, բայց, ի վերջո, դա գանձապետարանի որոշումն է», – ասել է Ֆահնբուլեհի էներգետիկ անվտանգության և զրոյական ծախսերի դեպարտամենտի պաշտոնյաներից մեկը։
Այդ պաշտոնյան, ինչպես նաև այլ փորձագետներ, կարող են տեսնել քաղաքական սպառնալիքը։
Բնական գազի գները Եվրոպայում և Մեծ Բրիտանիայում այժմ ամենաբարձրն են 2022/23 թվականների ձմռանից ի վեր, երբ դրանք կտրուկ աճեցին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման և գազամատակարարման դադարեցման հետևանքով առաջացած պատմական էներգետիկ ճգնաժամից հետո։
Այս անգամ Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունն է, որը գների բարձրացման պատճառ է դարձել, ինչը, ըստ էության, համաշխարհային շուկայից դուրս է մղել աշխարհի առաջատար հեղուկ բնական գազի արտահանողներից մեկին՝ Կատարին։ Եվրոպական գնորդները մրցում են Ասիայի հետ հեղուկացված բնական գազի բեռների կրճատման համար, ինչը բարձրացնում է երկուսի մեծածախ գները։
Այս ամենը նշանակում է, որ բրիտանական տնային տնտեսությունների համար, որոնք դեռևս մեծապես կախված են գազից ջեռուցման և էլեկտրաէներգիայի համար, հաշիվները, հավանաբար, ավելի կբարձրանան։
Էներգիայի գների սահմանաչափի վերաբերյալ մասնավոր հատվածի կանխատեսումները ենթադրում են, որ այն կարող է աճել հունվարին մինչև 1970 ֆունտ ստեռլինգ, ինչը 250 ֆունտ ստեռլինգով ավելի է հոկտեմբերից գործող սահմանաչափից։
Վերջին անգամ, երբ սահմանաչափը ավելի բարձր էր, 2023 թվականի մարտից մինչև հունիս ամիսները, կառավարությունը դեռևս սուբսիդավորում էր յուրաքանչյուր բրիտանական տնային տնտեսության էներգիայի հաշիվները նախկին վարչապետ Լիզ Թրասի կողմից ներդրված երաշխիքի միջոցով։ Այդ ծրագիրը, ի վերջո, արժեցավ 23 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ։
Այս տեսակի թանկ, համընդհանուր աջակցությունը այս անգամ քիչ հավանական է։ Նախկին կանցլեր Ռեյչել Ռիվզը նախկինում նշել էր, որ կառավարությունը կօգնի ամենախոցելի խմբերին՝ աճող ծախսերի հարցում՝ միաժամանակ «պատասխանատու» լինելով պետական ֆինանսների հետ։
Սակայն նրա հաջորդը՝ Ջոն Հիլին, իր բյուջեն կհաստատի հոկտեմբերի 28-ին՝ բավականաչափ շուտ, որպեսզի կառավարության կողմից օրինագծերի վերաբերյալ որևէ միջամտություն մեղմվի հունվարին սպասվող ցավոտ հետևանքներից։
«Ofgem-ը [էներգետիկ կարգավորող մարմինները] պետք է հայտարարի էներգիայի հաջորդ սահմանաչափի մասին նոյեմբերի վերջին, այսինքն՝ բյուջեից հետո», – ասել է վերևում մեջբերված կառավարության պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել՝ ներքին պլանավորումը քննարկելու համար։ «Ժամանակացույցերը կարող են լիովին չհամընկնել, բայց արդարացի է ասել, որ կա համընդհանուր ճանաչում, որ էներգիան մնում է տնային տնտեսությունների ծախսերի ցավոտ մասը, և Միատտան խորապես գիտակցում է դա»։
Սեղանին դրված տարբերակների թվում են էներգիայի հաշիվներից մաքուր էներգիայի ծրագրերի և աղքատ տնային տնտեսությունների աջակցության համար նախատեսված տուրքերի հանումը և դրանց հարկման միջոցով ֆինանսավորումը։
Ռիվզը կարողացավ տարեկան 150 ֆունտ ստեռլինգով կրճատել հաշիվներից անցյալ տարի նմանատիպ քայլով, բայց էներգետիկ արդյունաբերության ներկայացուցիչները նշում են, որ կառավարությունը կարող է ավելի հեռու գնալ։
«[Էներգետիկայի նախարարությունը] կմասնակցի [բյուջեում] օրինագծերի զգալի միջամտության», – ասել է Ուայթհոլում էներգետիկ արդյունաբերության մտածողությանը ծանոթ մի ներկայացուցիչ։ «Ես կպատկերացնեի հարկերի [տեղափոխված հարկման մեջ] և ցածր եկամուտ ունեցողների համար նախատեսված սխեմայի համադրություն»։
Դա «բոլորը պետք է հաշվի առնվեն բյուջեում», – հավելեց նույն անձը։
Կառավարության անունից պատասխանելով, էներգետիկայի նախարարության խոսնակը ասաց. «Էներգիան ամենօրյա անհրաժեշտություն է և պետք է մատչելի լինի բոլորի համար, այդ իսկ պատճառով մենք կրճատել ենք էլեկտրաէներգիայի վճարների ԱԱՀ-ն՝ ընտանիքներին շնչելու հնարավորություն տալու համար։
«Սա հետևանք է այս տարվա սկզբին վճարներից 150 ֆունտ ստեռլինգ ծախսերից հանվելուն, և մենք կշարունակենք դիտարկել, թե ինչ կարող ենք անել տնային տնտեսություններին պաշտպանելու համար»։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը ժպտում է Թուրքիայի «Մեքքայի» պաշտպանական համաձայնագրին՝ չնայած չինական լրտեսության մտավախություններին
ԵՄ-ն պատրաստ է միլիարդավոր դոլարներ ներդնել տվյալների կենտրոնների վրա։ Ոչ բոլոր երկրներն են ցանկանում դա անել
ՔՊ-ական Արման Բոշյանի կինը նշանակվել է Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ. Լուսանկար