Մինչ Ռուսաստանը հարձակվում է, Եվրոպան փնտրում է ստեղծագործական եղանակներ Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար

Որոշ երկրներ ցանկանում են վերականգնել 210 միլիարդ եվրոյի սառեցված ռուսական ակտիվների օգտագործման ծրագիրը
Վիքլոու, ԻՌԼԱՆԴԻԱ – Եվրոպան փնտրում է լուծումներ՝ Ուկրաինայի աճող ֆինանսական կարիքները բավարարելու համար, քանի որ Ռուսաստանը ուժեղացնում է իր հարձակումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցյալ շաբաթ կոչ արեց ԵՄ-ին օգնել լրացնել 27 միլիարդ դոլարի (23 միլիարդ եվրո) բյուջետային պակասորդը, քանի որ Կիևը պայքարում է ավելի ու ավելի դաժան հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների դեմ։
Ֆինանսավորման ճնշումը հանգեցրել է Ուկրաինային եվրոպական վճարումները արագացնելու կոչերի և վերակենդանացրել է սառեցված ռուսական ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ լարված բանավեճը, այն ժամանակ, երբ ԵՄ սեփական ֆինանսների քննարկումները գերակշռում են ֆինանսական գոտիները խստացնելու պահանջները։
Պաշտպանության նախարարները երեքշաբթի օրը համաձայնության եկան, որ Եվրահանձնաժողովը պետք է արագացնի դաշինքի 90 միլիարդ եվրոյի վարկի տրամադրումը, որը ներկայումս հավասարապես բաժանված է 2026 և 2027 թվականների միջև։ Այդ պահանջը եկել էր անմիջապես Զելենսկիից։
«Հնարավորության դեպքում կա կոնսենսուս այդ ֆինանսավորումը առաջ մղելու համար», – ասաց Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին։
Սակայն հանձնաժողովը, որը կառավարում է գումարը, մինչ այժմ դիմադրել է՝ վախենալով, որ արագ վճարումները միայն կխորացնեն Կիևի բյուջեի դեֆիցիտը հաջորդ տարի։ Պաշտոնյաները փոխարենը քննարկում են բյուրոկրատական լուծում՝ նախապես հատկացնելով 2027 թվականին վարկով ֆինանսավորվելիք պաշտպանական ծախսերի մի մասը, ինչը թույլ կտա գումարն ավելի արագ տրամադրել տարվա սկզբից։
Վարձի փոխհատուցման վարկի վերականգնում
90 միլիարդ եվրոյի վարկը նախատեսված էր ծածկելու Ուկրաինայի 2026 և 2027 թվականների կանխատեսվող ֆինանսավորման կարիքների մոտավորապես երկու երրորդը։ Սակայն նախարարներն ու պաշտոնյաները ավելի ու ավելի են վախենում, որ Եվրոպայի կողմից տրամադրվող մասնաբաժինը կարող է ավելի մեծ լինել, քան կանխատեսվում էր, հատկապես այն պատճառով, որ արևմտյան այլ դաշնակիցների, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի աջակցությունը նվազում է։
ԵՄ որոշ երկրներ փորձում են գտնել այլ եղանակներ՝ որոշները նոր չեն՝ Կիևի պատերազմական ջանքերը ֆինանսավորելու համար։
Չորեքշաբթի օրը Իռլանդիայի արևելյան ափին կայանալիք արտաքին գործերի նախարարները կվերադառնան Ուկրաինայի համար «փոխհատուցման վարկի» հիմք հանդիսացող ռուսական անշարժ գույքի օգտագործման հարցին։
Առաջարկը կրկին ներկայացվել է անցյալ շաբաթ Շվեդիայի, Նիդեռլանդների, Իսպանիայի և Լեհաստանի կողմից։ Սակայն Բելգիան շարունակում է կտրականապես դեմ լինել։
Բելգիան անցյալ տարվա դեկտեմբերին բարձր խաղադրույքներով գագաթնաժողովում մերժեց այս ծրագիրը՝ պնդելով, որ դա երկիրը վտանգավոր կերպով կենթարկի ռուսական իրավական պատժամիջոցներին։ Այն հյուրընկալում է Euroclear-ին՝ ԵՄ-ում գտնվող սառեցված ռուսական պետական ակտիվների մեծ մասին պահող արժեթղթերի պահոցին։
«Դա բացառված է», – անցյալ շաբաթավերջին բելգիական լրատվամիջոցներին ասել է Բելգիայի պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկեն։
Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բաիբա Բրաժեն ասել է, որ միայն «քաղաքական ընտրությունները» կորոշեն, թե արդյոք «փոխհատուցման վարկը» կաշխատի, թե ոչ։
Նա ասել է, որ Բալթյան և Սկանդինավյան երկրների կենտրոնական բանկերը գնահատել են, որ Ռուսաստանի համար գործնականում անհնար կլինի դատարանում գումարը հետ ստանալ։
Նիդեռլանդների պաշտպանության նախարար Դերկ Բոսվեյկը նշել է, որ պատմությունը խստորեն կդատի Եվրոպային, եթե այն չկարողանա օգտագործել ակտիվները: Նա կանխատեսել է, որ բանավեճը կվերսկսվի առաջիկա ամիսներին, մասնավորապես այն պատճառով, որ կառավարությունները պետք է գտնեն Ուկրաինային աջակցելու եղանակներ՝ առանց եվրոպացի հարկատուների վրա լրացուցիչ բեռ դնելու։
Հարցին, թե արդյոք Բելգիան կարող է համոզվել, նա պատասխանել է. «Իհարկե, հակառակ դեպքում մենք չէինք սկսի բանավեճը»։
ԵՄ-ում պահվող ռուսական սառեցված 210 միլիարդ եվրոյի ակտիվներն օգտագործելու այլ առաջարկներ նույնպես դժվարությամբ են աջակցություն ստացել՝ առնվազն մինչ այժմ։
Մեկ ծրագիր կփորձի լուծել Բելգիայի մտահոգությունները՝ ակտիվները Euroclear-ից նոր իրավական կազմակերպության փոխանցելով: Այն առաջ են քաշել բրիտանացի լրագրող Հյուգո Դիքսոնը, ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Նատալի Լուազոն և Գերմանիայի Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության նախկին առաջնորդ Աննեգրետ Կրամպ-Կարենբաուերը։
Լուազոն ասել է, որ անցյալ շաբաթ նամակ է գրել Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին՝ առաջարկը վերահաստատելու համար։ «Ոչ ոք պատրանքներ չունի», որ 90 միլիարդ եվրոյի վարկը բավարար կլինի, ասաց Լուազոն՝ առաջարկելով, որ իր գաղափարը պետք է ընդունվի Բելգիայի կողմից։
Առանձին առաջարկ՝ ակտիվները տեղափոխել ավելի ռիսկային, բայց բարձր եկամտաբեր ներդրումների մեջ, որտեղ շահույթը կօգտագործվի Ուկրաինային աջակցելու համար, նույնպես հանդիպել է Բելգիայի դիմադրությանը։ Բելգիան շարունակում է զգուշանալ Euroclear-ի համար ցանկացած իրավական, ֆինանսական կամ հեղինակության սպառնալիքից։
Այլ գաղափարները, առայժմ, մի կողմ են դրվել։
ԵՄ պաշտոնյաները հայտարարել են, որ ակտիվորեն չի քննարկվում Կիևի արևմտյան դաշնակիցների կողմից 2024 թվականին համաձայնեցված և սառեցված ակտիվներից ստացված շահույթով ապահովված G7-ի 45 միլիարդ եվրոյի վարկը կրկնելու հարցը։ Մոտ 44 միլիարդ եվրո արդեն տրամադրվել է, և Ճապոնիան, ինչպես սպասվում է, կտրամադրի վերջին 1 միլիարդ եվրոն հաջորդ տարի։
Միջազգային արժութային հիմնադրամի պաշտոնյաները մինչ այժմ գտնվում են Կիևում՝ գնահատելու Ուկրաինայի ֆինանսավորման կարիքները 2027 թվականի համար և վերահսկելու հիմնադրամի կողմից Կիևին տրամադրված 8.1 միլիարդ դոլարի (7 միլիարդ եվրո) վարկի հետ կապված բարեփոխումները։ Այդ գումարի մոտ մեկ քառորդը մինչ այժմ վճարվել է։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները կքննարկեն Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը Գերմանիայում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո
Չինաստանի կողմից ԵՄ ընկերությունների նկատմամբ սահմանված վերջին սահմանափակումները խորհրդանշական են թվում` կարող է փոխվել
Մրցակից գերմանացի օրենսդիրները ծրագրում են համաձայնագիր՝ ԵՄ ծայրահեղ աջակողմյաններին դուրս մղելու համար