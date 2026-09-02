Չինաստանի կողմից ԵՄ ընկերությունների նկատմամբ սահմանված վերջին սահմանափակումները խորհրդանշական են թվում` կարող է փոխվել

Պեկինի կողմից ԵՄ-ի կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների դեմ կիրառված պատասխանը սահմանափակ է եղել, սակայն հուշում է, որ ապագայում այն կարող է զենքի վերածել մատակարարման շղթաները։
ՎԻԼՆՅՈՒՍ — ԵՄ ընկերությունների նկատմամբ Չինաստանի կողմից սահմանված վերջին առևտրային սահմանափակումները, առայժմ, քիչ հավանական է, որ մեծ վնաս հասցնեն։ Սակայն թիրախների ընտրությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես Պեկինը կարող է ապագա պատասխանը շատ ավելի ցավոտ դարձնել։
Անցյալ ամիս Չինաստանը հարվածել է ԵՄ 14 սուբյեկտների՝ սահմանափակելով այսպես կոչված կրկնակի օգտագործման ապրանքների արտահանումը, որոնք ունեն և՛ քաղաքացիական, և՛ ռազմական նշանակություն։ Պեկինի քայլը հակադարձ քայլ էր, այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն հուլիսին նույն թվով չինական ընկերություններ ներառեց Ռուսաստանի հետ կապված պատժամիջոցների շարքում՝ Վլադիմիր Պուտինի չորսամյա պատերազմին Ուկրաինայի դեմ ենթադրաբար օգնելու համար։
Մինչդեռ ցուցակում ընդգրկված հինգ եվրոպական ընկերություններ ասել են, որ կկարողանան հաղթահարել այդ միջոցառումները, Պեկինի կողմից թիրախների ընտրությունը մտահոգել է փորձագետներին և բիզնես առաջնորդներին, որ ապագա ցանկացած սահմանափակում կբացահայտի Եվրոպայի կախվածությունը Չինաստանից՝ կարևոր արդյունաբերական միջոցների մատակարարման համար։
«Սա ազդանշան է ուղարկում։ Պարզապես երկու անգամ մտածեք. կկարողանա՞ք շարունակել այդ բիզնեսը առանց Չինաստանից մատակարարումների», – հարցազրույցում ասել է մասնագիտացված լազերային ընկերության՝ «Էքսպլա»-ի գործադիր տնօրեն Ալդաս Ջուրոնիսը։
«Էքսպլան» ԵՄ 14 ընկերությունների շարքում է, որոնց այժմ արգելվել է չինական կրկնակի նշանակության ապրանքներ ստանալ։ Միջոցառումները ձեռնարկվում են կարևորագույն ժամանակահատվածում։ Բրյուսելը և Պեկինը լարված առևտրային բանակցություններ են վարում Չինաստանի հետ ԵՄ-ի օրական 1 միլիարդ եվրոյի առևտրային դեֆիցիտը կրճատելու ուղիների շուրջ։
ԵՄ-ի կարծիքով, Չինաստանի կողմից արտահանողների համար նախատեսված մեծ սուբսիդիաները շատ եվրոպական արդյունաբերությունների դուրս են մղում բիզնեսից, և ԵՄ-ն ցանկանում է համոզել Չինաստանին սահմանափակել արտահանումը դեպի դաշինք։ Բրյուսելը ցանկանում է արդյունքների հասնել մինչև հոկտեմբերի կեսերին կայանալիք եվրոպական առաջնորդների հաջորդ գագաթնաժողովը։
Պաշտոնապես Պեկինը հայտարարել է, որ հակադարձում է Բրյուսելի կողմից Չինաստանում գրանցված 14 ընկերությունների ցուցակում հայտնվելուն՝ Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցները շրջանցելուն նպաստելու համար. ցուցակը հանվել է ԵՄ հայտարարությունից ընդամենը 24 ժամ անց։ Նշված եվրոպական խաղացողներից մի քանիսը, ինչպիսիք են գերմանական Rheinmetall-ը և չեխական Tatra Trucks-ը, ակտիվ են պաշտպանության ոլորտում։
«Մենք կտրականապես մերժում ենք Չինաստանի կապը ԵՄ-ի կողմից չինական կազմակերպությունների ցուցակագրման հետ», – ասել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակը՝ հավելելով, որ թիրախավորված չինական կազմակերպությունները «պարզվել են, որ օգնում են ռուսական ռազմարդյունաբերական համալիրին Ուկրաինա անօրինական ներխուժման հարցում»։
Հանձնաժողովը նաև հայտարարել է, որ նախապես տեղեկացրել է Չինաստանին, բայց Պեկինը «չի համագործակցել ԵՄ-ի հետ»։
Ակնարկ աչքի դիմաց
«Նրանք սա շատ սիմետրիկ արեցին», – ասել է Ռուսաստան-Չինաստան հարաբերությունների մասնագետ և Լատվիայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն Ունա Ալեքսանդրա Բերզինյա-Չերենկովան։ «Նրանք չեն ընտրել 100 կազմակերպություններից բաղկացած ասիմետրիկ ցուցակ։ Նրանք ասում են. «Օ՜, ձեզ դուր է գալիս 14 թիվը։ Անշուշտ, ես կարող եմ խաղալ այդ խաղը»։
14 կազմակերպություններից հինգը մասնավոր ընկերություններ են, մեկը՝ համալսարան, իսկ մեկը՝ պետական-մասնավոր լաբորատորիա։ Բոլոր ընկերություններն էլ հայտարարել են, որ առանց դժվարության կհաղթահարեն սահմանափակումները՝ առանց որևէ ազդեցության իրենց եկամտի վրա։
Երկու հետազոտական հաստատությունները՝ լեհական տեխնիկական համալսարանը և ֆրանսիական կիսահաղորդչային լաբորատորիան, նշել են, որ դեռևս գնահատում են հետևանքները։
Քանի որ Ekspla-ն իր բաղադրիչների միայն 8 տոկոսն է ներմուծում Չինաստանից, գործադիր տնօրեն Ջուրոնիսն ասել է, որ ընկերությունը կհաղթահարի դա։ «Եթե մենք ընդհանրապես պատրաստ չլինեինք, ապա, իհարկե, դա մեզ շատ մեծ վնաս կհասցներ», – ասել է նա՝ հավելելով, որ ընկերությունն օգտագործել է Covid համավարակից ստացված դասերը։
Ekspla-ն արտադրում է առաջադեմ լազերներ՝ դրանք մատակարարելով հիմնականում գիտնականներին և արդյունաբերական հաճախորդներին։ «Մենք չունենք և չենք պլանավորում ունենալ որևէ արտադրանք, որը կարող է օգտագործվել կինետիկ կիրառությունների համար», – բացատրել է Ջուրոնիսը։ Լիտվական ընկերությունը իր հաճախորդների թվում է համարում բժշկական սարքավորումների արտադրողներին և կիսահաղորդչային արդյունաբերությանը։
Ինքնավարության գինը
Պեկինի ցուցակում ընդգրկված ավելի խոշոր և ավելի հայտնի ընկերությունները անմիջականորեն ներգրավված են պաշտպանական սարքավորումների արտադրության մեջ։
Rheinmetall-ը, որը արտադրում է զրահապատ մեքենաներ, հրետանի, զինամթերք և հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հայտարարության մեջ նշել է, որ իր «կախվածությունը Չինաստանից անցյալում արդեն զգալիորեն նվազել է»։ Նմանապես, չեխական բեռնատարների արտադրող Tatra-ն և հոլանդական ծովային նավաշինարան Koninklijke IHC-ն հայտարարել են, որ իրենց վրա չեն ազդի միջոցառումները։ Ապրիլին Չինաստանն արդեն ցուցակագրել էր ԵՄ պաշտպանության հետ կապված յոթ ընկերություն։
Սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում ցուցակը Բրյուսելին ազդանշան է տալիս, որ անկախ եվրոպական կիսահաղորդիչների և էլեկտրաֆիկացման մատակարարման շղթաների կառուցումը կունենա իր գինը։
Կիսահաղորդիչների արժեքային շղթան լավ ներկայացված է ցուցակում, ոչ միայն Ekspla-ի կողմից։ Պեկինը նույնպես ցուցակագրել է լեհական Vigo Photonics-ը, որը արտադրում է ինֆրակարմիր սենսորներ չիպերի արտադրության համար։ Իսկ Ֆրանսիայում Չինաստանը առանձնացրել է III-V Lab պետական-մասնավոր համատեղ ձեռնարկությունը, որը հետազոտում և փորձարկում է նոր կիսահաղորդիչներ։ Ցուցակում ընդգրկված մեկ այլ ֆրանսիական ընկերություն՝ InPACT Semiconductor-ը, լաբորատորիայի մատակարարն է։
Հավանաբար ամենաանսպասելի ցուցակը Վրոցլավի գիտության և տեխնոլոգիայի համալսարանի ցուցակն է։ Հաստատությունը հետազոտություններ է անցկացնում քվանտային չիպերի վերաբերյալ և ներգրավված է Լեհաստանի ազգային քվանտային լաբորատորիայի՝ NLPQT-ի աշխատանքներում։
Բերզինյա-Չերենկովայի համար համալսարանի ավելացումը Պեկինից եկող ևս մեկ ազդանշան է։ «ԵՄ-ն ավելի ու ավելի է խոսում հետազոտական անվտանգության և այն մասին, թե ինչպես է Չինաստանը օգտագործում հետազոտական համագործակցությունը իր պաշտպանական ոլորտում նորարարություններ ձեռք բերելու համար», – ասել է նա։
Ավելին, Չինաստանը հասկացել է, որ «իր տնտեսական գերազանցությունը զենքի վերածելը» կարող է աշխատել իր օգտին, ինչպես Բերզինյա-Չերենկովան ասաց՝ մատնանշելով անցյալ տարի հազվագյուտ հողային տարրերի արտահանման սահմանափակումները: Ցուցակում ընդգրկված որոշ ընկերություններ կարիք ունեն նեոդիմիումի նման մետաղների, որոնք նրանք հիմնականում ձեռք են բերում Չինաստանից։
Կատաղի թեժացում
Ապա կա Լիտվայի Թայվանի սագան: Վիլնյուսը թույլ տվեց ժողովրդավարական կառավարվող կղզուն 2021 թվականին բացել փաստացի դեսպանատուն «Թայվան» անվամբ, ինչը հանգեցրեց Չինաստանի կողմից դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակի իջեցմանը։
Լիտվայի մյուս արտադրանքի հետ մեկտեղ, Ekspla-ի լազերները բառացիորեն խրվեցին չինական պահեստում, քանի որ չինական մաքսային ծառայությունը այլևս չէր ճանաչում Լիտվան որպես ծագման երկիր: Չնայած առևտուրը որոշ չափով կարգավորվել է, Ջուրոնիսն ասաց, որ «ակնհայտ» է, որ Պեկինը ցուցակում կներառի առնվազն մեկ լիտվական ընկերություն: «Տարօրինակ կլիներ, եթե նրանք չներառեին Լիտվայից որևէ մեկին», – ասաց նա: «Ցավոք, դա մենք ենք»։
Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ ԵՄ գործադիր մարմինը մոտ ապագայում կբարձրացնի այս հարցը Չինաստանի Առևտրի նախարարության առջև և արդեն իսկ խնդրել է, որ բոլոր ընկերությունները «հանվեն Չինաստանի արտահանման վերահսկողության ցուցակից»։
Այս դրվագից իրական դասը՞։ Չինաստանի տնտեսական լծակը Եվրոպայի վրա միանվագ զենք չէ, ինչպես կարող էին մտածել արևմտյան կառավարությունները, նախքան Պեկինը սահմանափակեր հազվագյուտ մետաղների արտահանումը։
«Դա մեկ փամփուշտ չէ, դա մի կոճակ է», – ասել է Բերզինյա-Չերենկովան։ «Դուք բարձրացնում եք լարվածությունը և կարող եք ճնշել ուրիշներին անել այն, ինչ դուք եք ուզում։ Սա այն ամենի համտեսն է, ինչ սպասվում է»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները կքննարկեն Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը Գերմանիայում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո
Մինչ Ռուսաստանը հարձակվում է, Եվրոպան փնտրում է ստեղծագործական եղանակներ Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար
Մրցակից գերմանացի օրենսդիրները ծրագրում են համաձայնագիր՝ ԵՄ ծայրահեղ աջակողմյաններին դուրս մղելու համար