Հունգարական պետությունը վերացնում է Օրբանի դարաշրջանի քաղաքական հիմնադրամները

Պիտեր Մագյարի կառավարությունն ավարտել է վիճահարույց հանրային շահերի կառավարման մարմինների ազգայնացումը՝ Բրյուսելում հետևանքներով
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Հունգարիայի կառավարությունը պաշտոնապես ստանձնել է տասնյակ հանրային շահերի կառավարման հիմնադրամների (KEKVA) բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները՝ օգոստոսի 31-ի վերջնաժամկետի լրանալուց հետո։
Այս քայլը նշանավորում է Վիկտոր Օրբանի վարչակազմի օրոք ստեղծված ցանցի վերջնական լուծարումը՝ միլիարդավոր պետական ակտիվներ կառավարելու համար՝ որպես հաճախ խիստ քաղաքական և կուսակցական մարմինների ֆինանսավորման միջոց։
Նոր օրենսդրության համաձայն՝ պետությունն այժմ վերադարձրել է 16 խոշոր հիմնադրամների կողմից նախկինում վերահսկվող գույքի և բաժնետոմսերի պորտֆելների սեփականության իրավունքը։ Դրանց թվում են Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիան (MCC), նախկին նախագահ Յանոշ Ադերի «Կապույտ մոլորակ» հիմնադրամը և Բաթյան Լայոշ հիմնադրամը։
Կլանման ֆինանսական ազդեցությունը անմիջապես զգացվեց Բրյուսելում։ MCC Brussels վերլուծական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ֆրանկ Ֆյուրեդին այս շաբաթ հրաժարական տվեց՝ մեղադրելով Բուդապեշտում գտնվող մայր կազմակերպությանը աշխատակիցներին չվճարելու մեջ։
Խորհրդին ուղղված նամակում Ֆյուրեդին նշել է, որ պայմանագրային պարտավորությունները «անշրջելիորեն խախտվել են գործատուի կողմից պայմանագրային համաձայնեցված միջոցները չտրամադրելու պատճառով»։ Նա նշել է, որ առանց այդ ռեսուրսների իր գործընկերները բախվում են «լուրջ տնտեսական դժվարությունների»։
«Հանկարծ մարդիկ դադարեցին պատասխանել Բուդապեշտից մեր էլեկտրոնային նամակներին։ Եվ մենք պարզապես գիտեինք, որ ըստ էության խաբված ենք», – ասել է նա Euractiv-ին։
«MCC Brussels-ը վերջացել է, քանի որ փող չունի։ Նրանք չեն կարող վճարել իր հաշիվները, չեն կարող վճարել իր պարտատերերին, չեն կարող վճարել իր աշխատակիցներին», – ասել է նա՝ մեղադրելով Մագյարի ԵՄ-ի կողմնակից վարչակազմին «MCC-ին շանտաժի ենթարկելու» փորձի մեջ՝ ասելով նրան. «ավելի կամ պակաս … որ եթե դուք լավ երեխաների պես չվարվեք», այն չի վճարվի։
Մագյարը նախկինում հայտարարել էր, որ պետությունը չի շարունակի ֆինանսավորել MCC հաստատությունները։ «Կարծում եմ՝ սա քրեական հանցագործություն էր, կուսակցական ֆինանսավորումը խառնված էր կառավարության ծախսերի հետ», – ասել է Մագյարը իր ընտրություններում հաղթանակից հետո։
Բուդապեշտում նաև լուրեր են շրջանառվում, որ հիմնադրամի ցանցի կողմից նախկինում աջակցվող այլ մեդիա նախագծեր, այդ թվում՝ The European Conservative-ը, նույնպես վերջին շաբաթներին դժվարություններ են ունեցել աշխատավարձի պարտավորությունները կատարելու հարցում։
Ադերը դատական հայց է ներկայացնում
Մինչդեռ որոշ հիմնադրամներ համագործակցել են անցումային շրջանում, մյուսները դիմադրում են պետության կողմից իշխանության զավթմանը: Նախկին նախագահ Ադերի գլխավորած «Կապույտ մոլորակ» կլիմայի պաշտպանության հիմնադրամը հայտարարել է, որ դատական հայց կներկայացնի կառավարության որոշման դեմ:
Հիմնադրամը պետության ընթացակարգը որակել է որպես անօրինական՝ պնդելով, որ վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ կառավարության ներկայացուցիչները չեն կարողացել ներկայացնել առաջադրանքների փոխանցման վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծ: Հիմնադրամը նախկինում առաջարկել էր պետությանը փոխհատուցել KEKVA-ի հետ կապված իր ակտիվները՝ որպես մասնավոր կազմակերպություն շարունակելու համար, սակայն առաջարկը մերժվել է:
«Գործը կշարունակվի դատարանում», – հայտարարել է հիմնադրամը:
Օրբանի ժառանգության ապամոնտաժում
KEKVA համակարգի լուծարումը Մադյարի «Տիսա» կուսակցության կենտրոնական նախընտրական խոստումն էր, որը պնդում էր, որ հիմնադրամներն օգտագործվում են հանրային հարստությունը «Ֆիդես»-ին հարող գործիչների ձեռքը պահելու համար:
Մադյարի գրասենյակը ղեկավարող նախարար Բալինտ Ռաֆը ղեկավարել է այդ ակտիվները կենտրոնական բյուջե վերադարձնելու ջանքերը:
Պետությունը նաև ստանձնում է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր ֆիզիկոս Ֆերենց Կրաուսի կողմից հիմնադրված «Էլվոնալ» հիմնադրամի հետազոտությունների և տաղանդների կառավարման առաջադրանքները: Չնայած հիմնադրամի հետազոտական կենտրոնը առայժմ կմնա ոչ առևտրային ընկերություն, դրա ակտիվները կվերադառնան պետությանը։
Կառավարությունը գնահատում է, որ միայն Բաթյան Լայոշ հիմնադրամը 2022-2026 թվականների ընթացքում ստացել է մոտ 66 միլիարդ հուրիական ֆրին (180 միլիոն եվրո), մինչդեռ Ադերի «Կապույտ մոլորակը» նույն ժամանակահատվածում ստացել է 25 միլիարդ հուրիական ֆրին (68 միլիոն եվրո)։
Հիմնադրամի համակարգի ապամոնտաժման հետ մեկտեղ կառավարությունը հայտարարեց Բրյուսելի հետ բանակցություններում մեծ առաջընթացի մասին: Երկուշաբթի օրը տրանսպորտի նախարար Դավիդ Վիտեզին հաստատեց, որ Հունգարիան կատարել է ԵՄ սառեցված միջոցները բացելու համար անհրաժեշտ բոլոր «նպատակային և գերնպատակային կետերը»։
Վիտեզին ասաց, որ պահանջների բավարարումը կբացի 16 միլիարդ եվրո ֆինանսավորում՝ 10 միլիարդ եվրո վերականգնման միջոցներից և 6 միլիարդ եվրո համախմբման միջոցներից: Նա նշեց, որ օրենսդրական պայմանները չեն ենթադրում զիջումներ միգրացիայի կամ սոցիալական հարցերի վերաբերյալ, հակառակ նախորդ վարչակազմի պնդումներին։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները կքննարկեն Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը Գերմանիայում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո
Մինչ Ռուսաստանը հարձակվում է, Եվրոպան փնտրում է ստեղծագործական եղանակներ Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար
Չինաստանի կողմից ԵՄ ընկերությունների նկատմամբ սահմանված վերջին սահմանափակումները խորհրդանշական են թվում` կարող է փոխվել