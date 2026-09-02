Ռուսական հրթիռային հրաշքները բերեք ԵՄ, ասում է շախմատի վարպետ Կասպարովը

ԵՄ-ն պետք է զենք դարձնի ռուսական մոբիլիզացիան, Գարի Կասպարովը։
Ռուսական հրթիռների Ուկրաինայում վայրէջքը կանխելու լավագույն միջոցը կարող է լինել դրանք կառուցող մարդկանց օգնելը լքել երկիրը, կարծում է շախմատի նախկին աշխարհի չեմպիոն և Կրեմլի քննադատ Գարի Կասպարովը։
Քանի որ ռուսական նոր մոբիլիզացիայի մասին հաղորդագրությունները ուժգնանում են, Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի ընդունել Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմից փախչել ցանկացող հարյուր հազարավոր ռուսների և նրանց արտագաղթը վերածել Մոսկվայի ռազմական մեքենան թուլացնելու միջոցի, ասել է Կասպարովը։ Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերության համար այս փաստարկը հատկապես կոշտ է։
«Մեկ ռուս ինժեներ, որը փախչում է, նշանակում է, որ ապագայում նրանց կողմից ավելի քիչ հրթիռներ կլինեն, և հնարավոր է՝ ավելի շատ՝ Եվրոպայի կողմից», – ասել է Կասպարովը։ «Պատկերացրեք, եթե ԱՄՆ-ն կարողանար վարձել գերմանացի ինժեներների, ոչ թե 1945 թվականին, այլ 1943 թվականին։ Մտածեք, թե ինչ տարբերություն կարող էր դա ստեղծել»։
«Ցանկանո՞ւմ եք նվազագույնի հասցնել Ռիգային ռուսական հրթիռներով հարվածելու ռիսկը։ Օգնե՞ք ռուս ինժեներներին փախչել։ Ամեն ինչ այդքան պարզ է»։
Չնայած Կրեմլը նոր համազգային զորահավաքի մասին չի հայտարարել, հաղորդագրությունները ենթադրում են, որ Մոսկվան շուտով կարող է ձգտել Ուկրաինայում պատերազմին լրացուցիչ ավելի քան 300,000 զորք մտցնել։
«Ռուսներին Կրեմլից խզելու հարցում օգնելը ոչ միայն մարդասիրական ժեստ կլինի, այլև պատերազմում հաղթելու միջոց», – հավելեց Կասպարովը։
Բայց փոխարենը, նա պնդեց, որ ԵՄ-ն ավելի ու ավելի է դժվարացնում ռուսների համար Եվրոպայում հաստատվելը։
«Եկեք անկեղծ լինենք. եթե դուք ռուս եք, ով այսօր ատում է Պուտինին, Եվրոպան, ըստ էության, ձեզ ասում է հեռանալ։ Դուք չեք կարող հաստատվել, չեք կարող բանկային հաշիվ ունենալ, չեք կարող բիզնես սկսել»։
Հեշտ մուտք չկա
Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը (EEAS) հայտնել է, որ «ներկայումս չկա որևէ հեշտացման ծրագիր այն ռուս քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են խուսափել զորահավաքից», և որ «Ռուսաստանի քաղաքացիներին [վիզաների] տրամադրումը սահմանափակելը հանձնաժողովի համար առաջնահերթություն է եղել»։
Արդյունքը, զգուշացրեց Կասպարովը, հենց այն է, ինչ Պուտինը ցանկանում է: «Պուտինն ասում է՝ գիտե՞ք ինչ: Դուք կարող է ինձ չսիրել, բայց ես ձեր միակ հույսն եմ, որովհետև ոչ ոք ձեզ չի ուզում»:
Նա ասաց, որ Եվրոպան կարող է տարբերակել ռեժիմից փախչող ռուսներին և դրան աջակցողներին՝ ստուգման գործընթացի միջոցով, որը պահանջում է, որ դիմորդները բացահայտորեն խզեն կապերը Պուտինի հետ:
«Դուք պետք է համոզվեք, որ այն մարդիկ, ովքեր կանցնեն որոշակի գործընթացով և պետք է ստորագրեն հայտարարություն, որը խզում է կապերը Պուտինի ռեժիմի հետ, ըստ էության ձեզ Ռուսաստանում օրենքից դուրս կդարձնի», – ասաց Կասպարովը:
Զորահավաքից փախչող ռուսներին ողջունելու գաղափարը, այնուամենայնիվ, անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ է առաջացրել ԵՄ մի շարք անդամ պետությունների շրջանում, մասնավորապես՝ ռուս հետախուզական գործակալների Եվրոպա մուտք գործելու ռիսկի վերաբերյալ:
Կասպարովը մերժեց այդ փաստարկը՝ մատնանշելով այն վիզաների քանակը, որոնք եվրոպական երկրներն արդեն տրամադրել են ռուսներին: «Դուք միլիոնավոր զբոսաշրջային վիզաներ եք տրամադրել: Եվ Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան ուրախ են շարունակել դա անել», – ասաց նա:
2025 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիներին տրամադրվել է ավելի քան 477,000 տուրիստական վիզա, որը կազմում է ռուսներին տրամադրված բոլոր վիզաների մոտ 77%-ը: Այս ցուցանիշը 8.4%-ով ավելի է 2024 թվականի համեմատ: Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան կազմել են Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից ներկայացված բոլոր վիզաների դիմումների գրեթե երեք քառորդը։
Ռազմական հարցեր
Ռուսական սարքավորումների վերաբերյալ տեխնիկական փորձագիտությունը գնալով ավելի արժեքավոր է դառնում Ուկրաինայում, որտեղ ավելի քան 430 ընկերություն, այդ թվում՝ ավելի քան 300 օտարերկրյա ընկերություններ, դիմել են TrophyLab ծրագրին մուտք գործելու համար, որը տվյալներ և նմուշներ է տրամադրում առգրավված ռուսական զենքերից՝ հակազդեցություններ մշակելու և Մոսկվայի կողմից օգտագործվող բաղադրիչները նույնականացնելու համար։
Այնուամենայնիվ, հազարավոր ռուսների ԵՄ տեղափոխվելու գաղափարը հանդիպել է ոչ միայն ուկրաինացիների, այլև մի շարք ԵՄ անդամ պետությունների, մասնավորապես՝ Բալթյան երկրների, դիմադրությանը, որոնք հաճախ պնդում են, որ ռուսական հասարակությունը կոլեկտիվ պատասխանատվություն է կրում Ուկրաինա ներխուժման համար։
Կասպարովը կտրականապես մերժել է այդ փաստարկը։
«Կոլեկտիվ պատասխանատվություն չկա։ Կան միլիոնավոր ազնիվ, բարի մտադրություններով ռուսներ։ Ես ռուս եմ և 25 տարի պայքարում եմ Պուտինի դեմ։ Ի տարբերություն Բալթյան երկրների որոշ մարդկանց, ես երբեք գործարքներ չեմ կնքել Պուտինի հետ կամ չեմ լվացել նրա փողերը»։
«Հարցն այն է, որ խոսքը մեղքի կամ քաղաքականության մասին չէ։ Խոսքը անիծյալ պատերազմում հաղթելու մասին է»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան վերանայում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ռազմավարությունը, քանի որ Լայպցիգը կենտրոնացնում է մտքերը
ԵՄ-ն կարիք ունի եվրոպական թվային գործակալության՝ կիրարկման բացը լրացնելու համար. Լուսանկար
Ի՞նչ են բացահայտում 248 գրքերը Կայա Կալլասի մասին