Եվրոպան վերանայում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ռազմավարությունը, քանի որ Լայպցիգը կենտրոնացնում է մտքերը

Լատվիան պնդում է, որ «քիչ-քիչ և հաճախ» մոտեցումը կօգնի խուսափել ներքին տարաձայնություններից
Վիքլոու, ԻՌԼԱՆԴԻԱ – Եվրոպայի արտաքին գործերի նախարարները չորեքշաբթի օրը կայանալիք հանդիպման ժամանակ կքննարկեն Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու իրենց մոտեցման հարմարեցումը, քանի որ ԵՄ-ն փորձում է պահպանել ճնշումը Մոսկվայի վրա։
Մինչդեռ Գերմանիայի մեղադրանքը, որ Ռուսաստանն է կանգնած այս ամռանը օդանավակայանի վրա հարձակման հետևում, նոր քաղաքական խթան է հաղորդել պատժամիջոցների կոչին, վերանայման իրական պատճառը նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ միաձայն համաձայնություն գտնելու աճող դժվարությունն է։
Վերջին փաթեթը հուլիսին վերածվեց Հունաստանի և այլ անդամ պետությունների միջև լարված պայքարի, քանի որ Աթենքը ձգտում էր առանձնացնել իր շահութաբեր գազային փոխադրումների ոլորտը։
Վատ տրամադրված քննարկումները ոմանց համար ապացուցեցին, որ ԵՄ-ի կողմից միջոլորտային պատժամիջոցների փաթեթների միջոցով Մոսկվայի վրա ճնշումը դանդաղորեն ուժեղացնելու մեթոդը սպառվում է։
Փոխարենը, ըստ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բաիբա Բրաժեի, ԵՄ-ն ուսումնասիրում է ավելի մասնատված կամ «թեմատիկ» մոտեցում։
«Երբ մենք ունենանք պատժամիջոցների ենթակա էկոհամակարգ, օրինակ՝ ռուսական բալիստիկ հրթիռների կամ կրիպտոարժույթների դեպքում, երբ այն ունենանք, եկեք պարզապես պատժամիջոցներ կիրառենք», – ասել է Բրաժեն։ «Մենք պետք է ավելի արագ լինենք»։
Ռուսաստանի տնտեսությանը քիչ և հաճախակի հարվածելը կօգնի Բրյուսելին համընթաց քայլել մարտադաշտի տեխնոլոգիաների արագ զարգացումներին և կարող է կանխել ազգային շահերի խցանումը խողովակաշարի հետ։
«Անցյալ անգամ կային պատժամիջոցների հետ կապ չունեցող հարցեր, որոնք հետաձգեցին [փաթեթը]», – ասաց նա։ Նա հավելեց, որ դեռ կարելի է առաջարկել մեծ փաթեթներ՝ ներառելով «դանդաղ» հարցեր։
«Ռուսական քաղաքական նպատակները դեռևս Ուկրաինային որպես անկախ երկիր գոյություն ունենալը թույլ չտալն է, այլ ազգի ենթարկելն է, բառացիորեն երկրի երեսից նրանց վերացնելը»։
Բալթյան երկրների նախարարը նշել է, որ Եվրոպան պետք է արձագանքի Լայպցիգի հարձակմանը՝ նվազեցնելով ռուսների ներկայությունը Եվրոպայում, սահմանափակելով զբոսաշրջային վիզաները և խստացնելով դեսպանատները։
ԵՄ արտաքին գործերի գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը նշել է, որ այս աշնանը արդեն խոստացել են «Ռուսաստանի դեմ ամենաընդգրկուն պատժամիջոցները»։
«Մենք արդեն մշակել ենք Ռուսաստանի ռազմական համալիրի 1600 ցուցակ, և գուցե դեռ կավելացվեն», – չորեքշաբթի օրը ասել է Կալասը։
Ռուսական հիբրիդային հարձակումները «զարթոնքի կոչ» են այն երկրների համար, որոնք մինչ այժմ դժկամությամբ են ավելի խորը պատժամիջոցներ կիրառել, ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Ռուսական հրթիռային հրաշքները բերեք ԵՄ, ասում է շախմատի վարպետ Կասպարովը
ԵՄ-ն կարիք ունի եվրոպական թվային գործակալության՝ կիրարկման բացը լրացնելու համար. Լուսանկար
Ի՞նչ են բացահայտում 248 գրքերը Կայա Կալլասի մասին