Բրյուսելը ժպտում է Թուրքիայի «Մեքքայի» պաշտպանական համաձայնագրին՝ չնայած չինական լրտեսության մտավախություններին

Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները պնդում են, որ համաձայնագիրը լրացնում է ՆԱՏՕ-ին
ԱԹԵՆՔ – Բրյուսելը դրական է վերաբերվում Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի և Պակիստանի միջև վերջերս կնքված պաշտպանական համաձայնագրին, չնայած Իսլամաբադի չինական ռազմական տեխնոլոգիաներից մեծ կախվածությանը և եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության զգայուն տվյալների հնարավոր բացահայտման վերաբերյալ մտահոգություններին։
Օգոստոսի 7-ին իսլամի ամենասուրբ քաղաքում՝ Մեքքայում, ստորագրված համաձայնագիրը միավորում է ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ամենամեծ բանակն ունեցող Թուրքիային՝ Պակիստանին, որը միակ մուսուլմանական պետությունն է, որը միջուկային զենք ունի, և Սաուդյան Արաբիային՝ Պարսից ծոցի ամենահզոր տերությանը։
«Տարածաշրջանային նախաձեռնությունները, որոնք նպաստում են ներառական և համագործակցային անվտանգության միջավայրին, միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքների լիակատար հարգանքով, կարող են դրական ներդրում ունենալ տարածաշրջանային կայունության մեջ և օգնել վստահություն ձևավորել տարածաշրջանային գործընկերների միջև», – ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը։
Համաձայնագիրը ներառում է փոխադարձ պաշտպանության կետ, որը նախատեսում է ռազմական աջակցություն ստորագրող կողմերից մեկի դեմ զինված հարձակման դեպքում։
Ավելի մտահոգիչ է այն, որ այն նաև պարունակում է դրույթներ համատեղ պաշտպանական-արդյունաբերական նախագծերի առաջխաղացման համար, ինչը ռազմական շրջանակներում մտահոգություններ է առաջացնում Չինաստանի հնարավոր մտադրությունների վերաբերյալ։
«Պակիստանը կարող է հանդես գալ որպես տրոյական ձի ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, հաշվի առնելով, որ Մեքքայի համաձայնագրի զգալի մասը վերաբերում է պաշտպանական-արդյունաբերական համագործակցությանը», – ասել է Հունաստանի բանակի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Գեորգիոս Կամպասը։
«Թուրքիան հենվում է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտ համակարգերի վրա, և Պակիստանի հետ այդքան սերտ համագործակցությունը, որը հիմնականում հենվում է չինական ռազմական տեխնոլոգիաների վրա, մեծացնում է արդյունաբերական լրտեսության ռիսկը»։
Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի զեկույցի համաձայն՝ 2025 թվականին Չինաստանը Պակիստանի հիմնական զենքի մատակարարն էր։
Կամպասը նաև հիշեցրել է Չինաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ին և Հունաստանին ուղղված ռազմական լրտեսության փորձերի, ինչպես նաև 2025 թվականի մայիսին Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև հակամարտության ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի ընթացքում, ըստ տեղեկությունների, հնդկական արտադրության ֆրանսիական Rafale կործանիչները խոցվել են Պակիստանի կողմից չինական հրթիռների միջոցով։
Հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ չպետք է ենթադրություններ լինեն չինական հնարավոր լրտեսության մասին, քանի դեռ երեք երկրներից ոչ մեկը չի մասնակցում ԵՄ-ի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) պաշտպանական ծրագրին։
Թուրքիան պաշտոնապես SAFE-ի մաս չի կազմում, մասամբ՝ երկու երկրների ծովային վեճերի հետ կապված Հունաստանի առարկությունների պատճառով։ Այնուամենայնիվ, թուրքական ընկերությունները դեռևս կարող են մատակարարել բաղադրիչներ, որոնք կազմում են SAFE-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի մինչև 35%-ը։
Երկկողմ հարաբերություններում Թուրքիան նաև բազմաթիվ պաշտպանական-արդյունաբերական համաձայնագրեր է ստորագրել ԵՄ երկրների, այդ թվում՝ Իսպանիայի և Իտալիայի հետ։ Վերջինը Բելգիայի հետ էր մայիսին տնտեսական առաքելության ժամանակ։ Ավելին, Անկարան SAFE-ում դիրք է գրավել իտալական Piaggio Aerospace-ի ձեռքբերման և Leonardo-ի հետ անօդաչու համակարգերի համատեղ արտադրության միջոցով։
Ծանուցում չկա
ԵՄ պաշտոնյաները նշել են, որ Թուրքիան Բրյուսելին չի տեղեկացրել Մեքքայի համաձայնագիրը ստորագրելուց առաջ։ Որպես ԵՄ թեկնածու երկիր՝ Անկարան պետք է աստիճանաբար համաձայնեցնի ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականությանը՝ համապատասխան կանոններին համապատասխան։
Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել են, որ ՆԱՏՕ-ի բոլոր դաշնակիցները, որոնցից 23-ը ԵՄ երկրներ են, տեղեկացվել են, և որ Մեքքայի համաձայնագիրը պետք է դիտարկել որպես «լրացում ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ ջանքերին»։ «Այն ձգտում է նպաստել Մերձավոր Արևելքում կայունությանը, կանխատեսելիությանը և խաղաղությանը», – ասել են աղբյուրները։
Ավելին, աղբյուրները պնդում են, որ համաձայնագիրը չի չեղարկում կամ փոխարինում Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ստանձնած որևէ պարտավորություն: «Թուրքիան իր պաշտպանական արդյունաբերության համագործակցությունն իրականացնում է իր բոլոր գործընկերների հետ՝ լիովին պահպանելով իր իրավական պարտականություններն ու պարտավորությունները, ներառյալ վերջնական օգտագործողի հետ պայմանավորվածությունները»:
ՆԱՏՕ-ն մեկնաբանությունների համար հասանելի չէր:
Միևնույն ժամանակ, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը երկուշաբթի օրը Ստամբուլում, որտեղ տեղի ունեցավ առաջին հանդիպումը, պնդեց, որ «դաշինքը ուղղված չէ որևէ պետության դեմ»:
Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները համաձայնեցին՝ ասելով, որ նախաձեռնությունը զուտ պաշտպանական բնույթ ունի և բաց է ցանկացած երկրի համար, որը «ընդունում է տարածաշրջանային պատասխանատվության ըմբռնումը» միանալու համար: Համաձայնագիրը նպատակ ունի խթանել համագործակցային անվտանգության տարածաշրջանային մտածելակերպը, հավելեցին նրանք:
Նույն օրը, երբ ստորագրվեց համաձայնագիրը, Հունաստանը և Իսրայելը ստորագրեցին «Աքիլեսյան վահան» հակաօդային պաշտպանության պատմական համաձայնագիրը՝ ստեղծելով հակաօդային պաշտպանության հովանոց Եգեյան ծովի վրա և զգալիորեն խորացնելով երկու երկրների ռազմական կապերը:
Աթենքը զգուշավոր է Մեքքայի համաձայնագրի հարցում: Պաշտոնապես այն պնդում է, որ Էր-Ռիադը մտերիմ դաշնակից է, և որ Սաուդյան Արաբիայում տեղակայված հունական Patriot հրթիռները վերջին ամիսներին կասեցրել են իրանական հրթիռային հարձակումները: Սակայն ոչ պաշտոնապես, հունական դիվանագիտական շրջանակները դժգոհություն են հայտնել Սաուդյան Արաբիայի դիրքորոշումից և նույնիսկ կոչ են արել հեռացնել Patriot-ները։
Իսրայելում կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան Ynet լրատվական գործակալությանը ասել է. «Համաձայնագիրը մեզ անհանգստացնում է»։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան նշել է, որ Պարսից ծոցի և ավելի լայն տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը սերտորեն փոխկապակցված են եվրոպական անվտանգության հետ։
«Հետևաբար, դրանք ռազմավարական նշանակություն ունեն Եվրամիության համար: Մենք ցանկանում ենք ավելի խորացնել մեր համագործակցությունը Պարսից ծոցի մեր գործընկերների հետ, այդ թվում՝ անվտանգության և պաշտպանության հարցերում», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան։
ԵՄ-ի և Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի երկրորդ գագաթնաժողովը, որը նախատեսված է հոկտեմբերի 24-ին, կանխատեսվում է, որ ավելի կխորացնի հարաբերությունները տարածաշրջանի հետ, ասել է ԵՄ պաշտոնյան։
ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ Մեքքայի համաձայնագիրը նպատակ ունի ստեղծել տարածաշրջանում պաշտպանության մեկ այլ ճարտարապետություն, քանի որ Պարսից ծոցի այնպիսի երկրներ, ինչպիսին է Սաուդյան Արաբիան, հասկացել են, որ այլևս չեն կարող հույսը դնել Վաշինգտոնի վրա իրանական հարձակումներից հետո։
«Սա վկայում է ամերիկյան անվտանգության երաշխիքների նկատմամբ անվստահության մասին, բայց կարող է նաև ներկայացնել Իսրայելի ի հայտ եկող ռազմական գերիշխանության պայմաններում զսպման հնարավոր միջոց», – մեկնաբանեց ԵՄ դիվանագետը։
Այնուամենայնիվ, մեկ այլ ԵՄ դիվանագետ ասաց, որ իրավիճակը կարող է ավելի բարդանալ, եթե Եգիպտոսը միանա համաձայնագրին։
Հունաստանի և Իսրայելի հարևան Կահիրեն մինչ օրս ձեռնպահ է մնացել դաշինքին միանալուց, չնայած պաշտոնապես հրավեր ստանալուն։
Բաց մի թողեք
Բըրնհեմի էներգետիկայի ղեկավարը նոր տարվանից ակնկալում է կենսապահովման ծախսերի կրճատում
ԵՄ-ն պատրաստ է միլիարդավոր դոլարներ ներդնել տվյալների կենտրոնների վրա։ Ոչ բոլոր երկրներն են ցանկանում դա անել
Ոչ թե կընտրի՞ Հայաստանը Եվրոպան, այլ՝ երբ ընտրության պահը գա