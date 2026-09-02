ԵՄ-ն պատրաստ է միլիարդավոր դոլարներ ներդնել տվյալների կենտրոնների վրա։ Ոչ բոլոր երկրներն են ցանկանում դա անել

Արհեստական բանականության ենթակառուցվածքներ կառուցելու ԵՄ արդյունաբերական քաղաքականության ծրագիրը ստիպում է եվրոպական մայրաքաղաքներին ազատել ներդրումները, հակառակ դեպքում՝ ավելի հետ մնալ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Արհեստական բանականության հսկայական տվյալների կենտրոններ կառուցելու համաշխարհային մոլուցքը հասնում է Եվրոպա։ Պարզապես ոչ ամբողջ Եվրոպա։
Եվրամիության կառավարությունների երկու երրորդը խոստացել է գումար հատկացնել ԵՄ-ի յոթ խոշոր հաշվողական կենտրոններ ստեղծելու ծրագրին աջակցելու համար, որը դաշինքի ամենակարևոր արդյունաբերական քաղաքականության խթանն է արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների համաշխարհային մրցավազքում։ Սակայն ինը երկրներ ձեռնպահ են մնացել միջոցներ հատկացնելուց այն ժամանակ, երբ ազգային բյուջեները արդեն իսկ ծանրաբեռնված են։
Միացյալ Նահանգները մինչ այժմ գլխավորել է համաշխարհային մրցավազքը՝ արհեստական բանականության բումը սնուցելու համար բավարար հաշվողական հզորություն ապահովելու համար, իսկ տեխնոլոգիական հսկաները, ինչպիսիք են OpenAI-ը, Anthropic-ը և Էլոն Մասկի xAI-ը, մասնավոր ներդրումներ են ներդնում Stargate-ի և Colossus-ի նման նախագծերի միջոցով և ամրապնդում են իրենց առաջատար դիրքը տվյալների կենտրոնների ընդլայնման գործում։
Եվրոպայում, Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը անցյալ տարի հայտարարեց ԵՄ ֆինանսավորումը ծախսելու ծրագրի մասին՝ ԵՄ տարածքում յոթ այսպես կոչված գիգագործարաններ՝ երեք ավելի մեծ և չորս ավելի փոքր, ստեղծելու համար, որոնք նախատեսված են հետազոտողներին և ստարտափներին օգնելու շատ մեծ արհեստական ինտելեկտի մոդելներ պատրաստել։
Արհեստական ինտելեկտի կենտրոնների մշակումը սկսելուց առաջ կառավարությունները պետք է պարտավորվեն իրենց ազգային գիգագործարանների նախագծից հաշվողական հզորություն գնել։ Այդ պարտավորությունները պետք է համապատասխանեն կամ գերազանցեն ԵՄ-ի կողմից խոստացված ցանկացած ֆինանսավորում։ Նրանց աջակցությունը բանալի է համոզելու տատանվող մասնավոր ներդրողներին, որոնք բախվում են էներգիայի ավելի բարձր գների և թույլտվությունների ավելի երկար ընթացակարգերի։
Անդամ երկրները պետք է իրենց քարտերը ցույց տան Եվրոպական հանձնաժողովին մինչև հուլիսի վերջը։ ԵՄ անդամների երկու երրորդը խոստացել է ֆինանսավորում տրամադրել յոթ կենտրոններից մեկը հյուրընկալելու համար հայտ ներկայացրած արդյունաբերական կոնսորցիումներին՝ ընդհանուր առմամբ մոտ 3 միլիարդ եվրո հատկացնելով, ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի փաստաթղթի։
Որոշ կառավարությունների համար հաջորդ տասնամյակի ընթացքում մի քանի տասնյակ կամ հարյուր միլիոնավոր եվրոյի բյուջետային գործողությունը անընդունելի է։
Նիդեռլանդների կառավարությունը մարտ ամսվա նամակում նշել է, որ «ներկայիս բյուջեում տեղ չկա պահանջվող ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու համար»։ Կաբինետը կընտրի «Արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների ճկուն և կայուն հետագա զարգացումը՝ առանց կառավարության կողմից ապագա գիգագործարանների համար խոշոր նախնական ամրագրման»։
Այլ երկրներ արդեն խոստացել էին գումար տրամադրել արհեստական բանականության հաշվարկային ավելի վաղ նախագծերի համար, ինչպիսիք են շատ ավելի փոքր արհեստական բանականության գործարանները, և ցանկանում են կենտրոնանալ դրանց վրա։
Ծրագիրը վերածվում է լայնածավալ պետական-մասնավոր գործընկերության, որի շրջանակներում «Եվրամիությունը և անդամ պետությունները համատեղ ֆինանսավորում են գիգագործարանների մի մասը», – հուլիսի վերջին լրագրողներին ասաց հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Պաշտոնյաները նշեցին, որ պետական ֆինանսավորումը չի գերազանցի ընդհանուր ներդրումների 35 տոկոսը, ուստի արդյունաբերությունը պետք է մասնակցի մնացած մասին։
Եվրոպական առաջատար ընկերություններն արդեն հետաքրքրություն են հայտնել։ Իսպանիայում Telefónica-ն և Banco Santander-ը միավորվել են՝ հայտ ներկայացնելու համար։ Սակայն այդ ոգևորությանը համընկնում է քննադատությունը, քանի որ քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները հակադարձում են և կասկածի տակ են դնում գիգագործարանների հիմքում ընկած բիզնես հիմնավորումը։
Եվրոպական 27 կառավարություններից 18-ը խոստացել են որևէ ձևով գումար հատկացնել սեղանին։
Ֆրանսիան, Դանիան, Լեհաստանը և Չեխիան պարտավորվել են 100 միլիոն եվրո հատկացնել «ավելի փոքր» գիգագործարանի համար: Պորտուգալիան, Իսպանիան, Գերմանիան, Իտալիան և Հունաստանը նախատեսում են 200 միլիոն եվրո հատկացնել «ավելի մեծ գիգագործարանի» համար:
Ամենահավակնոտ հայտը Գերմանիայինն է. երկիրն արդեն իսկ լրացուցիչ 800 միլիոն եվրո է հատկացրել շինարարությանը, որի արդյունքում ազգային ընդհանուր ներդրումը կհասնի 1 միլիարդ եվրոյի:
Այլ երկրներ խոստացել են ավելի փոքր գումարներ՝ Շվեդիայում 50 միլիոն եվրոյից մինչև Լիտվայում ընդամենը 1 միլիոն եվրո, քանի որ նրանք փնտրում են ավելի փոքր տարածք, որը միացված կլինի ընդունող երկրի հիմնական տարածքին: Օրինակ՝ Խորվաթիան, Հունգարիան և Լիտվան աջակցում են Լեհաստանի հայտին՝ ընդհանուր 36 միլիոն եվրոյով:
ԵՄ-ի թվային քաղաքականության գծով բարձրաստիճան պետական ծառայող Ռոբերտո Վիոլան փետրվարին գովաբանել է նախաձեռնությունը՝ այն անվանելով «հրաշք, որը դառնում է իրականություն»:
Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է հաջորդ տարվա սկզբին ընտրել յոթ նախագիծ և աջակցել դրանց սկզբնական 100-200 միլիոն եվրոյով՝ կախված չափից, որին հետագայում կհաջորդի ևս 400-800 միլիոն եվրո:
Շատ դեպքերում բյուջետային նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են, նույնիսկ եթե կառավարությունները վստահ չեն, որ իրենց տեղական հայտը կընտրվի, և ազդեցությունը չի զգացվի ևս երկու տարի։
Հուլիսի կեսերին Լեհաստանի նախարարների խորհուրդը որոշում ընդունեց՝ հաստատելով Լեհաստանի 100 միլիոն եվրոյի պարտավորությունը, հայտնեց նրա թվային գործերի նախարարությունը։ Լիտվայի պարտավորությունը նույնպես հաստատվել է հուլիսի կեսերին, հայտնեց նրա էկոնոմիկայի նախարարությունը։
Իրական ներդրումը կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ գիգագործարանները գործարկվեն, երբ կառավարությունը դառնում է «երաշխավորված հաճախորդ», – սահմանում է ծրագիրը։
«Կա մինչև 18 ամիս տևողությամբ նախապատրաստման ժամանակահատված, որի ընթացքում օբյեկտը կարգավորվում, տեղակայվում և պատրաստվում է շահագործման… Պետական վճարումները սկսվում են միայն այդ պահին», – ասել է Իռլանդիայի բարձրագույն կրթության նախարարության խոսնակը։ Իռլանդիան խոստացել է 10 միլիոն եվրո ֆինանսավորել Ֆրանսիայի կողմից հյուրընկալվող գիգագործարանին։
Հանձնաժողովը նախատեսում է ընտրել հաղթող հայտերը հաջորդ տարվա սկզբին, որից հետո գործարանները կարող են կառուցվել հաջորդ մեկուկես տարվա ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ շատ կառավարություններ ստիպված կլինեն սկսել վճարումները միայն 2028 թվականին, իսկ վճարումները կբաշխվեն հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը ժպտում է Թուրքիայի «Մեքքայի» պաշտպանական համաձայնագրին՝ չնայած չինական լրտեսության մտավախություններին
Բըրնհեմի էներգետիկայի ղեկավարը նոր տարվանից ակնկալում է կենսապահովման ծախսերի կրճատում
ՔՊ-ական Արման Բոշյանի կինը նշանակվել է Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ. Լուսանկար