Մրցակից գերմանացի օրենսդիրները ծրագրում են համաձայնագիր՝ ԵՄ ծայրահեղ աջակողմյաններին դուրս մղելու համար

Նիկլաս Հերբստը և Ռենե Ռեպասին ցանկանում են փոխել աջակենտրոն և ձախակողմյան ուժերի համագործակցության ձևը։ Բայց արդյո՞ք նրանց ղեկավարները կհամաձայնվեն։
Եվրախորհրդարանի բարձրաստիճան օրենսդիրները ցանկանում են Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին աջակցող փխրուն դաշինքը փոխարինել գերմանական ոճի պաշտոնական կենտրոնամետ կոալիցիայով՝ մտավախություն ունենալով, որ նրա խումբը չափազանց շատ է կախված ծայրահեղ աջակողմյաններից՝ օրենքներ ընդունելու համար։
Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կենտրոնամետ քրիստոնյա դեմոկրատների և փոխկանցլեր Լարս Քլինգբեյլի կենտրոնամետ սոցիալ դեմոկրատների՝ Գերմանիան կառավարող երկու կուսակցությունների խորհրդարանական առաջնորդներ Նիկոլաս Հերբստը և Ռենե Ռեպասին հայտարարել են, որ ցանկանում են, որ իրենց համաեվրոպական քաղաքական ընտանիքները համաձայնության գան՝ միասնական ճակատով քաղաքականությունը առաջ մղելու համար, այլ ոչ թե վիճաբանեն այն հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ նրանք համաձայն չեն։
Սա կլինի նրանց երկու խմբերի առանձնանալու զարմանալի շրջադարձ, քանի որ նրանք ցանկանում են, որ պաշտոնական կառավարման կառույցները լուծեն վեճերը և հերթով առաջ մղեն իրենց առաջնահերթությունները։
«Եթե մենք վստահություն չունենանք, և եթե լավ լուծումներ չգտնենք, եթե ժողովրդի համար չաշխատենք, ձախ և աջ կողմերում պոպուլիստներն ու ծայրահեղականները կորոշեն», – ասաց Հերբստը՝ նստած Ռեպազիի կողքին գտնվող բազկաթոռին, կենտրոն-ձախ օրենսդիրի գրասենյակում՝ համատեղ հարցազրույցի ժամանակ, որն ինքնին ապշեցուցիչ դեպք է երկու մրցակից քաղաքական գործիչների, որոնք ցանկանում են մի կողմ դնել իրենց տարաձայնությունները՝ պայքարելու այն բանի դեմ, ինչը նրանք համարում են ընդհանուր թշնամի: Հարցումների համաձայն՝ երեք կենտրոնամետ խմբերը հաջորդ ընտրություններում կարող են կորցնել 49 տեղ:
2024 թվականի ԵՄ ընտրություններում ծայրահեղ աջերի հաջողությունը խաթարեց երկու քաղաքական խմբերի միջև երկարատև հավասարակշռությունը, որը տասնամյակներ շարունակ ղեկավարել է օրենսդրական գործունեությունը: ԵԺԿ-ն, որի անդամ է ՔԴՄ-ն, ավելի ու ավելի է ապավինում աջակողմյան մեծամասնություններին Սոցիալ-դեմոկրատների և Գերմանիայի հետ համագործակցության խաթարման պատճառով, որին պատկանում են Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատները: Քանի որ հարցումները ազդարարում են դաշինքում պոպուլիստական հետագա հաջողությունների մասին, Հերբստն ու Ռեպասին զգուշացրին, որ եթե կենտրոնը չվերականգնի հարաբերությունները, Բրյուսելում ավելի ծայրահեղական ձայներ ավելի ու ավելի շատ կիշխեն:
Հերբստ-Ռեպասիի գաղափարը նաև կօգնի նվազեցնել Եվրահանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լեյենի քաղաքական սթրեսը: Երկու կենտրոնամետ խմբերի միջև մրցակցությունը խորհրդարանի քվեարկությունները նրա ամենամեծ քաղաքականություններից մի քանիսի վերաբերյալ դարձրել է ավելի անկանխատեսելի, ինչպես օրինակ՝ հունվարին, երբ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները դատական վերանայման ուղարկեցին նրա ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագիրը: Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նշել են, որ կոալիցիոն համաձայնագիրը կվերականգնի կայունությունը՝ Հանձնաժողովին և մայրաքաղաքներին ավելի մեծ վստահություն տալով խորհրդարանի՝ ֆոն դեր Լեյենի ծրագիրն իրականացնելու ունակության նկատմամբ:
Ռեպասիի խոսքով՝ ԵԺԿ-ի կողմից ծայրահեղ աջերի հետ կնքված համաձայնագրերից բխող շարունակական «հիասթափությունն» ու «անվստահությունը» կարող են ի վերջո լիովին բաժանել երկու խմբերին՝ առաջացնելով «քաղաքական աղետ», քանի որ Բրյուսելի ամբողջ համակարգը կաթվածահար կլինի:
«Վստահության հիմք»
Քանի որ ծայրահեղ աջ և ծայրահեղ ձախ ուժերը 2029 թվականի ԵՄ ընտրություններում մեծ հաջողությունների հասնելու ճանապարհին են, Հերբստը զգուշացրել է, որ համատեղ չաշխատելը «ավելի շատ զինամթերք կտա ձախերի և աջերի պոպուլիստներին», ինչը նրանց թույլ կտա շարունակել «հեշտ հաղթանակներ» տանել խորհրդարանում:
«Եթե անվստահությունը շարունակվի, այն միայն կուժեղանա 2029 թվականի ընտրությունների ժամանակ», – հավելեց նրա կենտրոնամետ գործընկերը: «Միմյանց հետ խոսելու անհրաժեշտությունն ավելի մեծ է լինելու»: Նա ասաց, որ հնարավոր համաձայնագիրը կարող է ծառայել որպես «մոդել» հաջորդ օրենսդիր մարմնի համար։
2024 թվականի հունիսից ի վեր ԵԺԿ-ն ավելի ու ավելի է միավորում ուժերը ծայրահեղ աջ խմբերի հետ՝ ընդունելու հիմնական օրենսդրական ակտեր, այդ թվում՝ արտաքսումների, բիզնեսների համար կանաչ հաշվետվությունների պահանջների կրճատման, ինչպես նաև անտառահատման մասին օրենքի հետաձգումների և չեղարկումների վերաբերյալ: Խումբը նաև ապավինել է ծայրահեղ աջերի քվեարկությանը՝ խորհրդարանի որոշում կայացնող մարմիններում օրակարգը ձևավորելու համար։
Գերմանական մոդելից փոխառնվելով՝ երկու Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ասացին, որ երկու հիմնական խմբերը պետք է ավելի պաշտոնապես համագործակցեն և այլևս չապավինեն առանձին օրենսդիրների կողմից ֆայլ առ ֆայլ բանակցություններին։
«Եթե ֆայլի շրջանակներում փոխզիջում հնարավոր չէ, մենք պետք է փոխզիջում գտնենք ֆայլերի միջև», – ասաց Ռեպասին: Գործընկերները պետք է համաձայնության գան այնպիսի զիջումների շուրջ, որոնք «դժվար է մարսել» միմյանց համար: Սա կստեղծի «փոխադարձ վստահության այս համատեղ զգացումը»։
Փոխզիջումները այն մասին, թե որ խումբն է առաջատար ձայն ստանում տարբեր ոլորտներում, կարող են նախապես կնքվել տարբեր փաստաթղթերում, ինչը երկու կողմերին խթան կտա միասին մնալու համար: Երկու Եվրախորհրդարանի անդամները նաև առաջ քաշեցին նոր «կառավարման կառուցվածքի» մարմին ստեղծելու գաղափարը՝ կոալիցիոն վեճերը կարգավորելու և ով որ հաղթանակն է ստանում, նման Բեռլինում CDU-ի և SPD-ի միջև կոալիցիոն կոմիտեի ստեղծմանը։
«Մեզ անհրաժեշտ են ավելի պարտավորեցնող համաձայնագրեր այն մասին, թե ով որ հարցում կառաջնորդի», – ասաց Հերբստը, որը պաշտպանում էր համաձայնագիրը, բայց մերժում էր «կոալիցիա» տերմինը՝ պնդելով, որ այն տարբեր իմաստներ ունի ԵՄ-ում: «Բոլորը պետք է որոշակի հաջողություններ ունենան»: Սակայն նա ասաց, որ ԵԺԿ-ն ամենամեծ խումբն է, ուստի պետք է ստանա իր «հաղթանակների» արդար բաժինը։
Կկատարվի՞ դա
Արդյո՞ք Հերբստի և Ռեպասիի ծրագիրը կունենա հիմքեր, կախված է երկու խմբերի քաղաքական կամքից, և, կարծես, շատ բան չկա։
«Սա նորություն չէ», – ասաց Սոցիալ-դեմոկրատների և դեմոկրատների ղեկավար Իրաչե Գարսիայի խոսնակը: «Այն արդեն բանակցությունների սեղանին էր 2024 թվականին»։
ԵԺԿ ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերի խոսնակը չպատասխանեց մեկնաբանության խնդրանքին: Հերբստն ասաց, որ Վեբերը կարող է բաց լինել ավելի լայն համաձայնագրի համար, եթե այն արտացոլի 2024 թվականի ԵՄ ընտրություններում նկատված աջակողմյան տեղաշարժը։
Այդ քվեարկությունից հետո երկու խմբերը, լիբերալ «Renew»-ի հետ միասին, ստորագրեցին երկէջանոց համաձայնագիր՝ անորոշ խոստանալով համագործակցել։ Դա չխանգարեց ԵԺԿ-ին համագործակցել ծայրահեղ աջերի հետ։
Ծրագրի հիմնական թուլությունն այն է, որ օրենսդիրները ավելի քիչ խթաններ ունեն կուսակցական գծին հետևելու համար, քան ազգային օրենսդիրները։ Ի տարբերություն երկրների, խորհրդարանը չի կարող լուծարվել, և մեծամասնություն չպահպանելը չի հանգեցնում Հանձնաժողովի տապալմանը։
Այդ խնդիրը ակնհայտ դարձավ, երբ հոկտեմբերին բիզնեսների համար բյուրոկրատական խնդիրները կրճատելու ԵԺԿ-Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության համաձայնագիրը ձախողվեց, երբ ձախակենտրոն Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ապստամբեցին իրենց ղեկավարության դեմ, ինչը ԵԺԿ-ին դրդեց քվեարկել ծայրահեղ աջերի հետ։
Կոալիցիոն բանակցություններում ավելի շատ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների ներգրավումը կստեղծի ավելի մեծ պատասխանատվություն և կարգապահություն օրենսդիրների շրջանում, ասաց Ռեպասին։ Խմբերի ղեկավարության նկատմամբ նուրբ քողարկված քննադատության մեջ նա պնդեց, որ «քաղաքականությունը վարելու նախորդ ձևը, որը վարվում էր ամենաբարձր մակարդակում գտնվող երկու կամ երեք մարդկանց կողմից, որոնք որոշում էին, որ ամեն ինչ պարզապես հասել է իր սահմաններին»։
Միասին հարկադրված
Չնայած երկու խմբերի աճող անվստահությանը, նրանք շուտով ստիպված կլինեն ընդհանուր լեզու գտնել այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են այրման շարժիչների արգելքի մեղմացման ծրագրերը, շրջակա միջավայրի կանոնները պարզեցնող փաթեթը, այդ թվում՝ վիճահարույց արտանետումների առևտրի համակարգը, ԵՄ սահմանային գործակալության՝ Frontex-ի վերակազմավորումը և ԵՄ-ի հայտնի փշոտ յոթամյա բյուջեն։
«Դուք կարող եք որոշակի հաջողություններ ունենալ ծայրահեղ ձախերի կամ ծայրահեղ աջերի հետ որոշակի հարցերում, բայց ավելի լայն պատկերում մենք շատ ավելի շատ ընդհանրություններ ունենք լիբերալների և սոցիալ-դեմոկրատների հետ», – ասաց Հերբստը։
Կա նաև այն հարցը, թե ով կստանա Խորհրդարանի նախագահությունը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները սպասում են, որ ԵԺԿ-ի անդամ Ռոբերտա Մետսոլան կփորձի երրորդ ժամկետով առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, բայց Սոցիալ-դեմոկրատները պնդում են, որ հերթն իրենցն է։ Ռեպասին ասաց, որ ընդհանուր թեկնածու չգտնելը կբացահայտի առաջարկվող կենտրոնամետ համաձայնագրի թուլությունը, նախքան այն նույնիսկ մեկնարկի։ Հերբստը համաձայնեց, որ երկու խմբերը պետք է համաձայնության գան ընդհանուր թեկնածուի շուրջ։
Գերմանական ավանդույթը
Առաջարկը հնչում է այն ժամանակ, երբ երկու խմբերի ղեկավարությունը փորձում է ամրապնդել բարձրաստիճան օրենսդիրների միջև ոչ պաշտոնական հարաբերությունները՝ երկու ղեկավարների՝ Վեբերի և Գարսիայի միջև հարաբերությունների սրումից հետո։
Հարցին, թե ինչու են նրանք նախաձեռնություն ցուցաբերում, այլ ոչ թե հույսը դնում խմբերի ղեկավարների վրա, երկուսն էլ մատնանշեցին Գերմանիայի մեծ կոալիցիաների երկարատև ավանդույթը։
«Լավ է, որ նրանք, ովքեր դրական փորձ են ձեռք բերել այս տեսակի կառավարման հետ, փորձում են այն թարգմանել եվրոպական մակարդակով… և, հետևաբար, ազդակը գալիս է երկու գերմանական պատվիրակությունների ղեկավարներից», – ասաց Ռեպասին։
Հերբստն ասաց, որ ինքը Մերցի հետ անմիջականորեն չի խորհրդակցել կոալիցիոն ծրագրի վերաբերյալ, բայց Բեռլինի համար կարևոր է «լավ համագործակցություն» ունենալ։ Իր հերթին, Քլինգբեյլը «տեղեկացված» է նախաձեռնության մասին, ասաց Ռեպասին՝ հավելելով, որ «գերմանական կառավարության շահերից է բխում նաև», որ Բեռլինում համաձայնեցված բաները կատարվեն ԵՄ խորհրդարանում։
«Եկեք չափազանց շատ չխոսենք անցյալի կամ անձնական հարաբերությունների մասին, այլ նայենք դեպի ապագա», – ասաց Հերբստը։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները կքննարկեն Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը Գերմանիայում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո
Մինչ Ռուսաստանը հարձակվում է, Եվրոպան փնտրում է ստեղծագործական եղանակներ Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար
Չինաստանի կողմից ԵՄ ընկերությունների նկատմամբ սահմանված վերջին սահմանափակումները խորհրդանշական են թվում` կարող է փոխվել