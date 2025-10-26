26/10/2025

Ինչ են քննարկել Հայաստանի և Վրաստանի ԱԱԾ տնօրենները

infomitk@gmail.com 26/10/2025 1 min read

Վրաստանի պետական ​​անվտանգության ծառայության ղեկավար Մամուկա Մդինարաձեի և նրա հայ գործընկեր Անդրանիկ Սիմոնյանի միջև Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկվել են տարածաշրջանային մարտահրավերներն ու անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացման հնարավորությունները, հաղորդում է Վրաստանի ՊԱԾ մամուլի ծառայությունը։

Կողմերը նշել են երկու երկրների գերատեսչությունների միջև երկկողմ համակարգման և տեղեկատվության փոխանակման կարևորությունը։

Մդինարաձեն իր գործընկերոջ հետ խոսել է Վրաստանի դրական դերի մասին Կովկասում խաղաղության ապահովման և ամրապնդման գործում։

Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Սիմոնյանին Թբիլիսի այցի համար՝ ընդգծելով դրա կարևորությունը։

Ինչպես նշում են վրացական ԶԼՄ-ները, Պետական ​​անվտանգության ծառայությունում կայացած հանդիպմանը մասնակցել են երկու գերատեսչությունների ղեկավարների տեղակալները և համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները։

