Իսրայելի արտաքին հետախուզական ծառայությունը՝ «Մոսադ»-ը, հրապարակել է տեղեկատվություն «միջազգային ահաբեկչական ցանցի» մասին, որը, ըստ նրա, ղեկավարվում է Իրանի «Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի» (ԻՀՊԿ) կողմից և պատասխանատու է արևմտյան երկրներում հրեական օբյեկտների դեմ վերջին հարձակումների համար, հաղորդում է Times of Israel-ը։
Ըստ «Մոսադ»-ի, ԻՀՊԿ-ի «Ղոդս» ստորաբաժանման ավագ հրամանատար Սարդար Ամարն է ղեկավարում այդ ցանցը, որը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո ակտիվացրել է իր գործողությունները՝ ուղղված հրեական և իսրայելական օբյեկտների դեմ ամբողջ աշխարհում։
«Մոսադ»-ի տվյալներով, Ամարը ղեկավարության տակ մոտ 11 000 օպերատիվ աշխատակից կա, որոնք ներգրավված են գաղտնի գործողություններում։
Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ցանցը իրականացրել է վանդալիզմի և հրկիզման գործողություններ՝ հրեական բիզնեսների և հանրային հաստատությունների դեմ՝ «համայնքները ահաբեկելու և ավելի լուրջ հարձակումների նախադրյալներ ստեղծելու նպատակով»։ Ըստ «Մոսադ»-ի, Սարդարի ցանցը նաև ծրագրել է հարձակումներ հրեական համայնքի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների դեմ։
Հետախուզական ծառայությունը մատնանշում է երեք կոնկրետ միջադեպ, որոնք կապվում են այդ ցանցի հետ և բացահայտվել են օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների հետ համագործակցությամբ։
2024 թվականի հուլիսին Հունաստանի հակաահաբեկչական ոստիկանությունը ձերբակալել է յոթ անձի, այդ թվում՝ երկու իրանցու, Իսրայելին պատկանող հյուրանոցի և Աթենքի կենտրոնում գտնվող սինագոգի հրկիզման առանձին դեպքերի համար։
Այս տարվա հուլիսին Գերմանիայի դատախազությունը հայտնել է, որ Դանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի տղամարդու, որը կասկածվում է Բեռլինում հրեաների և առանձին անձանց գտնվելու վայրի մասին տվյալներ հավաքելու մեջ՝ Իրանի հետախուզության համար։
Օգոստոսին Ավստրալիան մեղադրել է Իրանին՝ 2024 թվականին Մելբուռնում գտնվող «Ադաս Իսրայել» սինագոգի և Սիդնեյում գտնվող քոշեր ռեստորանի հրկիզման մեջ՝ «հանցավոր խմբավորումների և կազմակերպված հանցախմբերի անդամների միջոցով»։ Կանբերան նաև արտաքսել է Իրանի դեսպանին։
Ըստ «Մոսադ»-ի, Իրանի ներգրավվածությունը թաքցնելու նպատակով ցանցը հավաքագրել է ոչ իրանցիների, օգտագործել է հանցավոր խմբավորումներ և պահպանել է բարձր աստիճանի տարանջատվածություն։
