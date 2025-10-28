Երկար կյանք տուր Հայրապետի՜ն ․․․ Տեսնես Հովհաննավանքում երգում են պատարագի ժամանակ, թե ․․․ Սիմոն Սարգսյան

Անմահից անմահ պատարագ մատուցեմ, բայց սուրբ չի լինի, որովհետև ինքս ամենևին սուրբ չեմ, զատո ամբողջ պատարագի տեքստը անգիր գիտեմ, ոչինչ բաց չեմ թողնի։
Բայց մի բան հետաքրքիր է՝ պատարագում մի ամբողջ բաժին աշխարհիս բոլոր Հայ առաքելական եկեղեցիներում աղոթում են Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Ծայրագույն Պատրիարք Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վեհափառ Հայրապետին, բազմիցս կրկնում ու աղոթում նրա առողջության, հարատևության ու Աստծո ընտրյալ լինելու մասին, երգում՝ Երկար կյանք տուր Հայրապետի՜ն ․․․
Տեսնես պատարագի այդ հատվածը երգում է Ստյոպա Ասատրյանը, թե դա էլ է կրճատում ու աղավաղում Սուրբ Պատարագը, փաստորեն՝ իրանն էլ է անմահ, բայց ոչ սուրբ, ինչ տարբերություն։
Մեղա, մեղա, ներիր մեղքերս, Հիսուս Քրիստոս, Տեր Աստված իմ ․․․
Նա նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել՝ այլ թեմայով․
Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Թարս նստենք և շիտակ խոսենք. Լևոն Ջավախյան
Պահի տակ է ասել՝ «Արցախը Հայաստան է և վերջ»․ Միքայելյան
Ի՞նչ տեղի ունեցավ երեկ և ովքեր էին կանգնած «Արամ Ռամազան» օպերացիայի հետնաբեմում