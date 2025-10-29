29/10/2025

ԿԸՀ ծախսերը զգալիորեն կավելանան 2026 թվականին

infomitk@gmail.com

2026 թվականին Հայաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) ծախսերը զգալիորեն կավելանան։

Այս մասին հոկտեմբերի 29-ին Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ժամանակ հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը՝ քննարկելով 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։

ԿԸՀ-ի համար 2026 թվականին նախատեսված գումարը կկազմի 7 միլիարդ 513 միլիոն դրամ, որը 7 միլիարդ 20 միլիոն դրամով ավելի է, քան 2025 թվականին։ Նախարարի խոսքով, ծախսերի այս ավելացումը կապված է հաջորդ տարի սպասվող հերթական խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման հետ։

Միաժամանակ, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին առաջարկվում է հատկացնել 405 միլիոն դրամ, որը 15 միլիոն դրամով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։

Ֆինանսների նախարարի խոսքով, Սահմանադրական դատարքը, որպես ամենակարևոր մարմին, 2026 թվականին կստանա 912 միլիոն դրամ, ինչը 41 միլիոն դրամով ավել է 2025 թվականի ցուցանիշից։

