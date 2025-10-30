Բաքուն շարունակում է զգուշանալ հարևաններից․ Իրանն ահազանգում է

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Ադրբեջանի հետ ուղևորային սահմանի բացումը մնում է երկկողմ հարաբերությունների հիմնական հարցերից մեկը։
Արտգործնախարարի խոսքով՝ այս հարցը բարձրացվել է բոլոր մակարդակներում վերջին մեկ տարվա ընթացքում՝ երկու երկրների նախագահների հանդիպումների, արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունների և պաշտոնյաների միջև այլ շփումների ժամանակ։
Ինչպես նշել է Արաղչին Ադրբեջանը պնդում է, որ իր բոլոր սահմանները մնում են փակ, և դա վերաբերում է ոչ միայն Իրանին։
Սակայն, ըստ իրանցի դիվանագետի, Բաքուն խոստացել է վերանայել իրավիճակը, և Թեհրանը շարունակում է սպասել համապատասխան գործողությունների։
