30/10/2025

Բաքուն շարունակում է զգուշանալ հարևաններից․ Իրանն ահազանգում է

30/10/2025

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Ադրբեջանի հետ ուղևորային սահմանի բացումը մնում է երկկողմ հարաբերությունների հիմնական հարցերից մեկը։

Արտգործնախարարի խոսքով՝ այս հարցը բարձրացվել է բոլոր մակարդակներում վերջին մեկ տարվա ընթացքում՝ երկու երկրների նախագահների հանդիպումների, արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունների և պաշտոնյաների միջև այլ շփումների ժամանակ։

Ինչպես նշել է Արաղչին  Ադրբեջանը պնդում է, որ իր բոլոր սահմանները մնում են փակ, և դա վերաբերում է ոչ միայն Իրանին։

Սակայն, ըստ իրանցի դիվանագետի, Բաքուն խոստացել է վերանայել իրավիճակը, և Թեհրանը շարունակում է սպասել համապատասխան գործողությունների։

