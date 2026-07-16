Մելոնին ցնցված է, քանի որ իր դաշնակիցները տորպեդահարում են առաջատար բարեփոխումները

Ընդդիմության առաջնորդները անմիջապես պարտությունը համարեցին որպես ապացույց այն բանի, որ Մելոնին կորցրել է իր մեծամասնության վերահսկողությունը:
Ջորջիա Մելոնին կրեց իր ամենամեծ քաղաքական անհաջողություններից մեկը, այն բանից հետո, երբ իր սեփական կառավարող կոալիցիայի պատգամավորները օգնեցին խափանել նրա առաջատար ընտրական բարեփոխումները՝ բացահայտելով նրա մեծամասնության ճաքերը։
Կառավարությունը պարտվեց մեկ ձայնով երեքշաբթի օրը գաղտնի քվեարկության ժամանակ, այն բանից հետո, երբ Մելոնիի իշխող դաշինքի մի քանի խորհրդարանականներ հրաժարվեցին աջակցել բարեփոխումների համար կարևոր համարվող փոփոխությանը, հնարավոր է՝ վտանգելով ամբողջ փաթեթը։
Այս պարտությունը վարչապետի երկրորդ խոշոր քաղաքական հարվածն է ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում՝ մարտ ամսին նրա կողմից մեծապես աջակցված հանրաքվեի ձախողումից հետո, և լրացնում է ներքին և միջազգային գլխացավանքների շարքը։
Պարտությունը հատկապես ցավոտ է, քանի որ ընտրական բարեփոխումները դարձել էին Մելոնիի գլխավոր քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը՝ պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր նրա կողմից առաջ մղվող փոփոխությունների հիմնական տարրը։
«Մեծամասնության ներսում մի քանի ձայներ բացակայում էին, և սա պահանջում է որոշակի մտորումներ», – խոստովանեց Մելոնին։
Ապստամբությունը կենտրոնացած էր օրինագծի ամենավիճահարույց տարրերից մեկի՝ «նախապատվությունների» վերաներդրման վրա, որը թույլ է տալիս ընտրողներին ընտրել կուսակցական ցուցակներում առանձին թեկնածուներ, նման տարածաշրջանային և եվրոպական ընտրություններում օգտագործվող քվեարկության համակարգին։
Մինչ Մելոնին աջակցում էր առաջարկին, նրա կոալիցիայի որոշ անդամներ մնում էին անհամոզված, և գաղտնի քվեարկությունը այլախոհ պատգամավորներին հնարավորություն տվեց դուրս գալ շարքերից։
Իր պաշտոնավարման ընթացքում Մելոնին հասել է քաղաքական կայունության, որը քչերն են վայելել իտալացի վարչապետերի մոտ։
Նրա կառավարությունը սեպտեմբերին կդառնա Իտալիայի ներկայիս հանրապետության ամենաերկարատև կառավարող կառավարությունը, և եթե այն գոյատևի մինչև 2027 թվականի նախատեսված ընտրությունները, ապա այն կլինի հետպատերազմյան Իտալիայի առաջին կառավարությունը, որը կավարտի իր հինգ տարվա լիարժեք ժամկետը։
Այդ կայունությունը նպաստել է Մելոնիի հեղինակության ամրապնդմանը արտերկրում։ Եվրոպական մայրաքաղաքների կողմից մի ժամանակ զգուշորեն դիտարկվող, այժմ նրան գովաբանում են ԵՄ գործընկեր առաջնորդները, դարձել է բանակցությունների հիմնական խաղացող և օգնել է ձևավորել դաշինքի ամենավիճահարույց բանավեճերից մի քանիսը՝ միգրացիայից և առևտրից մինչև Ուկրաինայի աջակցությունը։
Տարածքում նրա կոալիցիոն գործընկերների միջև հանրային անհամաձայնությունները հաճախակի են եղել, բայց դրանք հազվադեպ են վերածվել խորհրդարանական պարտությունների վարչապետի հետ այդքան սերտորեն կապված հարցերի շուրջ։
Արյան հոտ
Ընդդիմության առաջնորդները անմիջապես պարտությունը համարեցին որպես ապացույց այն բանի, որ Մելոնին կորցրել է իր սեփական մեծամասնության նկատմամբ վերահսկողությունը և պահանջեցին, որ նա ստանձնի քաղաքական հետևանքները։
«Նրանք պետք է ընդունեն, որ ձախողվել են և Իտալիային տան կառավարություն, որը կարող է դիմակայել երկրի մարտահրավերներին», – երեքշաբթի օրը ասաց Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Էլի Շլեյնը։
«5S»-ի առաջնորդ և նախկին վարչապետ Ջուզեպպե Կոնտեն ասել է, որ Մելոնին պետք է ճանաչի ճգնաժամը և Իտալիան տանի արտահերթ ընտրությունների: «Դուք զրկել եք ձեր սեփական վարչապետի վստահությունից»:
Անհասկանալի է, թե արդյոք Մելոնին կորոշի սրել իրավիճակը:
«Ըստ էության, կան երեք հնարավորություններ», – Euractiv-ին ասել է իտալական YouTrend հարցումների գործակալության ղեկավար Լորենցո Պրեգլիասկոն:
«Նա կարող է հրաժարվել բարեփոխումից, շարունակել փորձել այն ընդունել, գուցե առանց նախապատվությունների համակարգի, կամ ամեն ինչ պայթեցնել: Այս քվեարկությունը մասամբ նման է անվստահության քվեարկության»:
Միջուկային տարբերակը կլինի քվեարկությունը դիտարկել որպես անվստահության քվեարկություն և գնալ ընտրատեղամասեր:
Այս հեռանկարը իտալական քաղաքականության մեջ հայտնվել է մարտ ամսին Մելոնիի կրած անհաջողությունից հետո և ամիսներ շարունակ ենթադրություններ է առաջացրել, չնայած երկիրը պետք է քվեարկի միայն հաջորդ տարի:
«Դժվար է ասել, թե ավելի լավ է շուտ գնալ, թե սպասել մինչև հաջորդ տարի և ռիսկի դիմել կառավարության հետագա քայքայման համար», – ասել է Պրեգլիասկոն:
Մելոնին այժմ ավելի լուրջ սպառնալիքի է բախվում աջակողմյանների կողմից, որոնք ներկայացված են գեներալ Ռոբերտո Վանաչչիի նորաստեղծ ծայրահեղ աջ կուսակցությունով, որը մեղադրում է վարչապետին իշխանության եկած անզիջում օրակարգից հրաժարվելու մեջ։
Քանի որ հարցումները նրա վարկանիշն արդեն 6%-ից բարձր են ցույց տալիս, Վանաչչին կարող է դառնալ կարևորագույն խաղացող աջակողմյան ապագա մեծամասնության ձևավորման գործում, երբ իտալացիները հաջորդ անգամ քվեարկեն։
«Մեր կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ, ինչպես իրավիճակը ցույց է տալիս, կենտրոնամետների համար ավելի ու ավելի դժվար է դառնում հարմարավետ մեծամասնություն ապահովելը», – ավելացրեց Պրեգլիասկոն։ «Եթե Ռոբերտո Վանաչչին մնա կոալիցիայից դուրս, կենտրոնամետների նեղ մեծամասնությունը կարող է նույնիսկ ավելի հավանական դառնալ»։
Բաց մի թողեք
Մերցից MAGA. դուրս մնացեք Եվրոպայի ընտրություններից
ԵՄ նոր սահմանային համակարգը շփոթվում է նույնական երկվորյակների պատճառով
Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը