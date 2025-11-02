Լուրեր Ուղիղ․ Անհավատները այսօր էլ վերապղծում են Հովհաննավանքը infomitk@gmail.com 02/11/2025 1 min read RelatedPost navigationPrevious Ինքը գնալու է ճակատային գրոհի, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը․ Արթուր ԽաչատրյանNext Կայացավ ՀՀ վաստակավոր արտիստ Բորիս Պեպանյանի 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն. Լուսանկարներ Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Այսօր որքան մարդ է մասնակցել Հովհաննավանքի հանրահավաք – կեղծ պատարագին․ Լուսանկար 02/11/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Կեղտոտ լվացք Փաշինյանը փորձում է «բերման ենթարկել» իր կողմնակիցներին Հովհաննավանք 02/11/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր 1 զոհ և 1 վիրավոր կա․ Գետափնյա բնակավայրում բախվել են «BMW»-ն ու «Nissan Versa»-ն․ Լուսանկար 02/11/2025 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Այսօր որքան մարդ է մասնակցել Հովհաննավանքի հանրահավաք – կեղծ պատարագին․ Լուսանկար
Փաշինյանը փորձում է «բերման ենթարկել» իր կողմնակիցներին Հովհաննավանք
1 զոհ և 1 վիրավոր կա․ Գետափնյա բնակավայրում բախվել են «BMW»-ն ու «Nissan Versa»-ն․ Լուսանկար