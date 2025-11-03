03/11/2025

Ինչ պետք է անի Հայաստանը ԵՄ վիզաների ազատականացման համար

infomitk@gmail.com 03/11/2025 1 min read

Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացում նկատվում է ակտիվ առաջընթաց։

Ազգային ժողովում այս մասին հայտնել է Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը՝ ընդգծելով, որ առաջիկա օրերին Հայաստանը պաշտոնապես կստանա գործողությունների ծրագիրը։

Նրա խոսքով՝ դրանից հետո նախաձեռնության հիմնական պատասխանատվությունը կանցնի Հայաստանի կողմին, քանի որ փաստաթղթում հստակ կնշվեն այն քայլերը, որոնք երկրի պետական կառույցները պետք է իրականացնեն։

Նախարարը նաև ընդգծել է, որ ծրագիրը նորություն չէ․ այն ներառում է բարեփոխումների այն ուղղությունները, որոնք կառավարությունը արդեն իսկ համարում է առաջնահերթ և պատրաստ է զարգացնել՝ ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը խորացնելու նպատակով։

