Ոստիկանությունը բացահայտել է ավտոմեքենաներից գողություններ կատարող 16 խումբ. ՆԳ նախարար

Ներքին գործերի նախարարությունը տրանսպորտային միջոցներից գողությունների դեպքերը նվազեցնելու նպատակով շեշտը դրել է այդպիսի հանցագործություններով զբաղվող խմբերի բացահայտման վրա:
Այս մասին ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում «2026թ պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումներում, ասել է Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը:
Նախարարը վստահեցրել է, որ ոստիկանները բացահայտում են այդպիսի գողությունների բազմաթիվ դեպքեր, սակայն, ըստ նրա, գողության վերաբերյալ ինֆորմացիան ավելի շատ է քննարկվում և տարածվում, քան բացահայտումը. «Մենք մեթոդաբանական փոփոխություն ենք կատարել: Եվ ինչպես բնակարանային գողությունների դեպքում, հիմա շեշտը դրել ենք խմբերի բացահայտման վրա: Որովհետև տեսնում ենք, որ կա պրոֆեսիոնալ խումբ, որը ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Կոտայքում, Արարատում, Արմավիրում իրականացնում է այս գողության դեպքերը: Եվ մի խմբի բացահայտումը թույլ է տալիս մեզ հետագայում համանման այլ դեպքերը նախ կրճատել և հետո բացահայտման տոկոս ապահովել»:
Տրանսպորտային միջոցներից կատարված գողության բացահայտման ցուցանիշը կազմում է շուրջ 30 տոկոս, ինչը նախարարը գնահատել է դեռևս ոչ բավարար՝ շեշտելով, որ դեռ աշխատանք կա իրականացնելու:
