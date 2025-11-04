04/11/2025

Սա ձեր աշխատասենյակը չէ, Ազգային ժողովն է, հաշվետու եք. Լիլիթ Գալստյանը՝ Ժաննա Անդրեասյանին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Ազգային ժողովում 2026 թվականի պետական բյուջեի նախնական քննարկման ժամանակ անդրադարձել է Թումանյանի թանգարանի վերանորոգման աշխատանքներին:

«Թումանյանի թանգարանում ունենք այն, ինչ ունենք»,-  ասել է նա՝ պատասխանելով «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի հարցերին:

Նախարարի խոսքով, թանգարանի մասնաշենքերից մեկը սկզբում նախատեսված էր վերակառուցման համար, սակայն շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատումից հետո պարզվել է, որ անհրաժեշտ է ոչ թե վերակառուցում, այլ նոր շենքի կառուցում: Անդրեասյանը մանրամասնեց, որ դա առաջացրել է լրացուցիչ գործընթացներ՝ նոր նախագիծ, համալիր փորձաքննություն և ՇՄԱԳ, որից հետո հնարավոր կլինի հայտարարել նոր մրցույթ:

Լիլիթ Գալստյանն իր հերթին նշել է, որ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի և Թումանյանի թանգարանի վերանորոգման ընթացքը ցույց է տալիս կազմակերպման ոչ բավարար որակը: Նա ընդգծել է, որ բոլորի մտահոգությունը պայմանավորված է հանրապետական նշանակության սրբավայրի՝ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը պատշաճ վերանորոգված տեսնելու անհրաժեշտությամբ և հավելել, որ որևէ մանիպուլյացիա այստեղ չկա:

«Սա ձեր աշխատասենյակը չէ, Ազգային ժողովն է, հաշվետու եք  Ազգային ժողովին։ Բացարձակապես քարի կամ գունավոր  մետաղների մասնագետ չպետք է լինեմ, որպեսզի հնչեցնեմ այսօր այդ մասնագիտական դաշտի տեսակետն ու մոտեցումները»,- ասել է Լիլիթ Գալստյանը՝ արձագանքելով Անդրեասյանի դիտարկմանը, թե արդյոք քարի մասնագետ է  հանդիսանում:

